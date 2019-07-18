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Espreso.tvОбществоУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: о подозрении сообщили несовершеннолетнему

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: о подозрении сообщили несовершеннолетнему

О подозрении сообщили 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

  • 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
  • 3 июня раненый полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер .
  • 18 июля Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

 

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