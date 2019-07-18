Убытки в десятки миллионов долларов: ГБР расследует схемы на бронетанковом заводе и при закупке гособлигаций

18 июля, 2019, 11:36

Государственное бюро расследований провело на этой неделе несколько обысков на бронетанковых заводах

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что обыски связаны с возможной незаконностью закупок моторов на танки. Вероятно, речь идет о миллионах.

"Кроме этого, есть информация о хищении и злоупотреблении при отчуждении и закупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. Также к этой схеме причастны нардепы", - добавил Труба.