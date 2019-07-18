У политзаключенного Балуха болят почки, а независимых врачей к нему не пускают, - адвокат
18 июля, 2019, 14:40
У политзаключенного Владимира Балуха в российской колонии ухудшилось состояние здоровья, но диагноз ему до сих пор не поставили
Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крымская правозащитная группа.
У Балуха болят почки, усилились отеки, но независимого врача и психолога, о допуске которых ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают
Ольга Динзе сообщила, что невозможно доставить Балуху необходимые после голодания продукты питания, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа (ПКТ).
"Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске специалистов врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха", - рассказала защитница.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии.
- В марте 2019 года политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
- 25 апреля 2019 года подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии Балуха .
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