У политзаключенного Балуха болят почки, а независимых врачей к нему не пускают, - адвокат

18 июля, 2019, 14:40

У политзаключенного Владимира Балуха в российской колонии ухудшилось состояние здоровья, но диагноз ему до сих пор не поставили

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крымская правозащитная группа.

У Балуха болят почки, усилились отеки, но независимого врача и психолога, о допуске которых ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают

Ольга Динзе сообщила, что невозможно доставить Балуху необходимые после голодания продукты питания, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа (ПКТ).

"Нам удалось только передать ему новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске специалистов врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха", - рассказала защитница.