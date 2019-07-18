Телеведущий Евгений Щербаков погиб, выпав с 17-го этажа в Одессе
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ГУ ЧП Одесской области.
"Сообщение о гибели мужчины в результате падения из окна высотного жилого дома на Гагаринском плато поступило утром 17 июля. Тело 29-летнего жителя было обнаружено около 7 часов утра, следственно-оперативная группа не обнаружила на теле каких-либо явных телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти", - отметили в полиции.
По предварительным данным, "человек, который арендовал квартиру, прибыл в Одессу из Днепра, упал из окна высотки случайно". Впрочем, полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на экспертизу.
В то же время в соцсетях появилась информация, что погибший, который выпал с высотки жилого комплекса "Шестая жемчужина", - 29-летний Евгений Щербаков - известный в Днепре телеведущий, шоумен, участвовал в проектах "Импровизация ведущих", "Прожарка", "Дом-2", также работал ведущим на различных праздничных мероприятиях.
Щербаков - выпускник Национальной металлургической академии в Днепре по специальности "Менеджмент, маркетинг современных материалов". Сотрудничал в качестве модели с дорогими магазинами, ресторанами, салонами красоты. В свободное время занимался спортом, хотел сделать профессию ведущего мероприятий более престижной.
Знакомые Щербакова не верят, что шоумен прибег к суициду.
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