Синоптик рассказала, что лето возвращается
18 июля, 2019, 07:00
В большинстве регионов Украины количество осадков уменьшится и будет становиться все теплее. В пределах Украины температура воздуха - +20...+ 26
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, сегодня на западе пройдут дожди и грозы. Температура воздуха - +19...+23 градуса.
На севере Украины также есть вероятность кратковременных дождей, температура - +20...+23.
На востоке ожидаются дожди только на Харьковщине, в других областях сухая и солнечная погода - +24...+27.
В центральной части осадки локальные, температура +22...+26.
На юге ожидается сухая, солнечная, и даже жаркая погода, температура - +27...+29.
В Киеве кратковременные дожди с грозой, температура - +23.
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