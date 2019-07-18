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Espreso.tvОбществоСиноптик рассказала, что лето возвращается

Синоптик рассказала, что лето возвращается


фото: REUTERS
В большинстве регионов Украины количество осадков уменьшится и будет становиться все теплее. В пределах Украины температура воздуха - +20...+ 26

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, сегодня на западе пройдут дожди и грозы. Температура воздуха - +19...+23 градуса.

На севере Украины также есть вероятность кратковременных дождей, температура - +20...+23.

На востоке ожидаются дожди только на Харьковщине, в других областях сухая и солнечная погода - +24...+27.

В центральной части осадки локальные, температура +22...+26.

На юге ожидается сухая, солнечная, и даже жаркая погода, температура - +27...+29.

В Киеве кратковременные дожди с грозой, температура - +23.

 

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