//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки на фронте: оккупанты совершили 15 обстрелов, но после ответа Объединенных сил потеряли 4 боевиков

Сутки на фронте: оккупанты совершили 15 обстрелов, но после ответа Объединенных сил потеряли 4 боевиков

В среду, 17 июля российские террористы на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 1 раз из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на каждый обстрел россиян из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июля оккупанты потеряли четырех боевиков ранеными.

Новость дополняется.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

17 июля, 2019 среда

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать