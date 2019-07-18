Сутки на фронте: оккупанты совершили 15 обстрелов, но после ответа Объединенных сил потеряли 4 боевиков
18 июля, 2019, 07:37
В среду, 17 июля российские террористы на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 1 раз из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на каждый обстрел россиян из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июля оккупанты потеряли четырех боевиков ранеными.
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