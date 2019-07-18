Субсидиантов станет больше на 1,5 млн, - Герус
18 июля, 2019, 18:20
Изменение правил получения субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которое готовится командой президента Владимира Зеленского, позволит увеличить количество домохозяйств-субсидиантов на 1,5 млн
Об этом написал представитель Президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.
"По состоянию на январь 2018 года, 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями. В силу различных решений и событий, по состоянию на январь 2019 года, количество субсидиантов было уменьшено до 3,6 млн домохозяйств. Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов по жилищно-коммунальных услугах", - сказал Герус.
По словам Геруса, минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии.
"Мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - добавил Герус.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко