Субсидиантов станет больше на 1,5 млн, - Герус

18 июля, 2019, 18:20

Изменение правил получения субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которое готовится командой президента Владимира Зеленского, позволит увеличить количество домохозяйств-субсидиантов на 1,5 млн

Об этом написал представитель Президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

"По состоянию на январь 2018 года, 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями. В силу различных решений и событий, по состоянию на январь 2019 года, количество субсидиантов было уменьшено до 3,6 млн домохозяйств. Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов по жилищно-коммунальных услугах", - сказал Герус.

По словам Геруса, минимум 1-1,5 млн необеспеченных домохозяйств обоснованно имеют право на субсидии.

"Мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - добавил Герус.