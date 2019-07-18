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Espreso.tvОбществоСоздатели Face App отрицают доступ РФ к данным пользователей

Создатели Face App отрицают доступ РФ к данным пользователей


фото: chicago.suntimes
Российская компания Wireless Lab, которая разработала приложение Face App, который "старит" лицо, заявила, они не присылают данные пользователей в Россию

Об этом сообщает TechCrunch.

"Несмотря на то что ключевая команда по развитию (компании, - ред.,) находится в РФ, данные пользователей не направляются в Россию", - убеждают разработчики FaceApp.

В компании отметили, что они ни продают, ни делятся данными пользователей с третьей стороной.

Кроме того, сказали, что многими функциями FaceApp можно пользоваться без логинов, и поэтому 99% людей не регистрируются в мобильном приложении. Именно поэтому компания и не может получать данные пользователей.

  • Face App и украинские политики: как будут выглядеть пожилые Зеленский, Тимошенко и Вакарчук.
  • 18 июля лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР проверить, не нарушает ли приложение FaceApp конфиденциальность американцев и не угрожает ли национальной безопасности.
  • 18 июля в Польше заявили, что не советуют пользоваться российским приложением Face App. Ведь Россия получает полный доступ к данным пользователя.
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