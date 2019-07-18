//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирШвеция не даст разрешение на проживание украинке, потерявшей ногу в теракте в Стокгольме, - министр

Швеция не даст разрешение на проживание украинке, потерявшей ногу в теракте в Стокгольме, - министр


фото: reuters
Министр юстиции Швеции заявил, что украинке, которая потеряла правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, не может быть предоставлено разрешение на постоянное проживание на основе помилования

Об этом сообщает New York Times.

Морган Йоханссон в четверг заявил, что такое разрешение не может быть предоставлено Ирине Замановой, поскольку "помилование касается только уголовных дел, а не вида на жительство".

39-летняя Заманова в апреле 2017 г. приехала в Швецию как туристка, когда произошел теракт. Она была среди десяти раненых, а ее травмы были настолько серьезными, что врачи вынуждены были ампутировать ей правую ногу.

Теракт совершил искатель убежища из Узбекистана Рахмат Акилов, который присягнул на верность "ИГ". Он похитил грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения. В июне 2018 г. Акилова приговорили к пожизненному заключению.

Заманова сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против нападающего.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать