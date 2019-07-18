Швеция не даст разрешение на проживание украинке, потерявшей ногу в теракте в Стокгольме, - министр

18 июля, 2019, 16:04

Министр юстиции Швеции заявил, что украинке, которая потеряла правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, не может быть предоставлено разрешение на постоянное проживание на основе помилования

Об этом сообщает New York Times.

Морган Йоханссон в четверг заявил, что такое разрешение не может быть предоставлено Ирине Замановой, поскольку "помилование касается только уголовных дел, а не вида на жительство".

39-летняя Заманова в апреле 2017 г. приехала в Швецию как туристка, когда произошел теракт. Она была среди десяти раненых, а ее травмы были настолько серьезными, что врачи вынуждены были ампутировать ей правую ногу.

Теракт совершил искатель убежища из Узбекистана Рахмат Акилов, который присягнул на верность "ИГ". Он похитил грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения. В июне 2018 г. Акилова приговорили к пожизненному заключению.

Заманова сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против нападающего.