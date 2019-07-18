Шотландия стала лидером в ЕС по количеству смертей от наркотиков

18 июля, 2019, 22:26

Согласно обнародованным данным Национального статистического управления Шотландии, эта страна является лидером в ЕС по количеству смертей от наркотиков

Об этом сообщает издание Guardian.

В 2018 году в Шотландии с населением чуть более 5 млн человек зарегистрировано 1187 смертей, почти половина из которых - от метадона. В то же время, от злоупотребления алкоголем в 2018 году в стране умерло 1136 человек, говорится в сообщении.

По данным шотландских статистиков, подавляющее большинство погибших употребляли несколько видов наркотиков одновременно. В 45% случаев это был героин, в 47% - метадон, а всего различные опиаты были найдены в крови 86% погибших.

Почти 70% одновременно с тяжелыми наркотиками употребляли группы бензодиазепинов и лекарства против эпилепсии. 20% смертей в 2018 году зафиксировано от передозировки кокаином, амфетаминами и "экстази".

Согласно исследованию, 75% из 1187 погибших - мужчины. В 23% случаев умершим от 15 до 24 лет. В 37% случаев умершим от 35 до 43 лет, еще 29% были в возрасте от 44 до 55 лет.