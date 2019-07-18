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Espreso.tvОбществоШефир надеется, что Зеленский после президентства вернется в "Квартал"

Шефир надеется, что Зеленский после президентства вернется в "Квартал"


фото: lb.ua
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир надеется, что Владимир Зеленский после президентства сможет остаться продюсером и создавать кино

Об этом он заявил в интервью Lb.ua

У Шефира спросили, вернется ли президент после каденции к работе в "Квартал" актером, играющим на сцене.

"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок - паровозик, который движет вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино ", - ответил он.

Также, по словам первого помощника президента, "Квартал" - дело их жизни, а то, чем они сейчас занимаются - не любимым делом, но подходят к ней со всей ответственностью.

"Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта - это "Оскар"", - добавил Шефир.

 

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