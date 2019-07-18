Шефир: Богдан сложный человек, который любит давить и стоять на своем
Об этом Шефир заявил в интервью Lb.ua
"Я не вижу у нас двоевластия. У нас нормальные отношения с Андреем. У него шикарное чувство юмора, хотя и своеобразный стиль общения. Кто-то называет его немножко хамоватым", - рассказал он
По словам Шефира, Богдан - сложный человек, "но все мы не без недостатков"
"Я много слышал об Андрее плохого, но также мне много рассказывали о его профессиональных качествах. Я видел, как он работал в предвыборный период. У нас с ним в целом нормальные отношения, хотя случаются и столкновения", - пояснил помощник президента.
"Он ( Андрей Богдан , - Ред.) любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль - давит, настаивает на своем. Он очень пробивной и если это направить в правильное русло", - добавил Шефир.
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