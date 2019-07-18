Семья из Австралии годами не платила налоги, потому что "сборы противоречат Божьей воле"
Об этом сообщает ВВС.
Бирпуты предстали перед Высоким судом австралийского штата Тасмания после того, как в 2017 году их обвинили в неуплате налога на прибыль. Они не платили сборы с 2011 года и задолжали государству $930 тысяч. Два года назад их ферму продали за долги по решению местных властей.
В свое оправдание Бирпуты в суде заявили, что не должны платить налог, поскольку "они - дети Божьи" и ничем не владеют. По их мнению, Божий закон выше светского, а принуждение людей к оплате сборов ослабляет их связь с Богом.
"Переход от верности Богу к верности государству означал бы восстание против Господа и нарушение первой заповеди", - заявило семейство.
В ответ судья попросил их показать место в Библии, где непосредственно написано о запрете платить налоги, отметив, что светский закон и закон Божий действуют в различных плоскостях.
В результате суд приговорил семью Бирпут к выплате долга, штрафа и судебных издержек. При этом судья рассказал журналистам, что не считает, что они таким образом пытались избежать наказания. Ему показалось, что они искренне верят в свои убеждения.
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