Семья из Австралии годами не платила налоги, потому что "сборы противоречат Божьей воле"

18 июля, 2019, 16:25

В Австралии брата и сестру Бирпут оштрафовали в общей сложности на 2,3 млн австралийских долларов ($1,6 млн) за то, что они несколько лет не платили налог на прибыль, который, по мнению семьи, противоречит Божьей воле

Об этом сообщает ВВС.

Бирпуты предстали перед Высоким судом австралийского штата Тасмания после того, как в 2017 году их обвинили в неуплате налога на прибыль. Они не платили сборы с 2011 года и задолжали государству $930 тысяч. Два года назад их ферму продали за долги по решению местных властей.

В свое оправдание Бирпуты в суде заявили, что не должны платить налог, поскольку "они - дети Божьи" и ничем не владеют. По их мнению, Божий закон выше светского, а принуждение людей к оплате сборов ослабляет их связь с Богом.

"Переход от верности Богу к верности государству означал бы восстание против Господа и нарушение первой заповеди", - заявило семейство.

В ответ судья попросил их показать место в Библии, где непосредственно написано о запрете платить налоги, отметив, что светский закон и закон Божий действуют в различных плоскостях.

В результате суд приговорил семью Бирпут к выплате долга, штрафа и судебных издержек. При этом судья рассказал журналистам, что не считает, что они таким образом пытались избежать наказания. Ему показалось, что они искренне верят в свои убеждения.