Рекорд: Джонсон собрал наибольшее количество денег среди британских политиков в рамках премьерской кампании

18 июля, 2019, 11:14

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон побил рекорд по количеству денег, которые были собраны британским политиком в рамках кампании по выдвижению на пост премьер-министра

Об этом сообщает Reuters.

Джонсону удалось получить поддержку финансистов-евроскептиков после того, как он укрепил свою позицию по Brexit с обещанием "сделай или умри", пообещав вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без.

За последние две недели Джонсон зарегистрировал 200 000 фунтов (248 400 долларов) в виде пожертвований, в результате чего общая сумма, которую он получил в прошлом году, составила 702 000 фунтов.

Это позволило Джонсону превзойти предыдущий рекорд по сбору средств, установленный экс-министром иностранных дел Дэвидом Милибэндом, который получил 627 тысячи фунтов за свою кандидатуру, намереваясь возглавить Лейбористскую партию в 2010 году.

Напомним, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в случае своей победы рассматривает вариант приостановить работу парламента в октябре, чтобы вывести страну из ЕС без его согласия.