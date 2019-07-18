//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазвивающийся объект Косовщины "Центр карпатской культуры" получил финансовую поддержку из государственного бюджета

Развивающийся объект Косовщины "Центр карпатской культуры" получил финансовую поддержку из государственного бюджета

Распоряжением Кабинета Министров Украины №500-р от 10.07.2019 года "Некоторые вопросы распределения в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий" районный бюджет Косовского района получил субвенцию из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий

Целевое назначение субвенции в размере 3000,00 тыс - реконструкция здания коврового цеха под "Центр карпатской культуры" Косов на ул.Горбового, 5/2 в г. Косов Ивано-Франковской области.

Напомним, что строительные работы на соответствующем объекте районной коммунальной собственности начаты осенью прошлого года, в рамках реализации на Косовщине масштабного трансграничного проекта "Мир карпатских розет - меры по сохранению уникальности культуры Карпат" (финансируется Европейским Союзом через Орган управления Совместной операционной программы Польша- Беларусь-Украина 2014-2020).

А теперь еще раз о финансах вокруг вышеупомянутого объекта, для того, чтобы избежать каких-либо спекуляций на соответствующую тему:

  • общая сметная стоимость реконструкции всего здания бывшего коврового цеха ВХО "Гуцульщина" составляет 21 948,81 тыс.грн;
  • в рамках реализации международного грантового проекта предусмотрено 262 тыс.евро на реконструкцию здания бывшего коврового цеха в городе Косове по улице Горбового, 5/2 под Центр карпатской культуры (1/3 здания должна быть обустроена в рамках соответствующей инвестиции)
  • с вышеупомянутой суммы средств 217 081,92 евро - прямая инвестиция ЕС, которую получит районный бюджет;
  • по итогам проведения процедуры тендерных закупок 30.10.2018 года Косовского районного советом был заключен договор с ЧП "Промстройсервис-Косов". Договорная цена на момент заключения договора является твердой и составляет 20 619 805,00 грн, причем 8409 492,6 грн. - в пределах грантового соглашения (это именно то, что непосредственно касается грантового проекта размером 262 тыс.евро). Официальный курс НБУ на 30.10.2018 составил 32.09 за евро;
  • размер собственного взноса Косовского районного совета как одного из бенефициаров проекта составляет 44 918,08 евро;
  • для того, чтобы технически выполнить условия грантового договора и международному проекту по обустройству первого этажа здания под Центр карпатской культуры, необходимо реализовать ряд сложных строительных задач по приведению всего здания в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечение в будущем безопасности ее посетителей: монолитные перекрытия между всеми этажами, кладка внутренних перегородок и иногда стен, устройство 3-го этажа, полное перекрытие крыши, полная замена окон и дверей.

Соответствующие работы уже выполняются. С этой целью Косовский районный совет проводит систематическую работу по поиску дополнительных бюджетных ресурсов. Это все происходит в постоянном сотрудничестве с представителями областной власти, народными депутатами Украины Юрием Соловьем и Николаем Княжицким, коллегами из Ассоциации органов местного самоуправления "Еврорегион Карпаты-Украина".

Также стоит обратить внимание на то, что вышеупомянутый проект является первым практическим опытом для органов местного самоуправления Косовского района в реализации проектов международной технической помощи.

Вместе с тем, это не только возможность получить навыки работы с европейскими финансовыми инструментами на уровне органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, но и обеспечение выполнения Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2020 года, утвержденной решением Ивано-Франковского областного совета от 17.10.2014 года № 1401-32 / 2014, а также - первый якорный развивающийся объект для Косовщины, деятельность которого будет направлена на формирование положительного имиджа региона, использование историко-культурного и природного наследия для развития и создания добавленной стоимости.

Здание будет использоваться в будущем как многофункциональный культурно-художественный центр, в том числе как пространство для стимулирования общественной активности, взаимодействия общества, власти и бизнеса. Общая концепция объекта - культурно-креативный хаб на пересечении исторического и современного измерений.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

17 июля, 2019 среда

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать