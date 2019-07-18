Развивающийся объект Косовщины "Центр карпатской культуры" получил финансовую поддержку из государственного бюджета

18 июля, 2019, 09:31

Распоряжением Кабинета Министров Украины №500-р от 10.07.2019 года "Некоторые вопросы распределения в 2019 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий" районный бюджет Косовского района получил субвенцию из государственного бюджета на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий

Целевое назначение субвенции в размере 3000,00 тыс - реконструкция здания коврового цеха под "Центр карпатской культуры" Косов на ул.Горбового, 5/2 в г. Косов Ивано-Франковской области.

Напомним, что строительные работы на соответствующем объекте районной коммунальной собственности начаты осенью прошлого года, в рамках реализации на Косовщине масштабного трансграничного проекта "Мир карпатских розет - меры по сохранению уникальности культуры Карпат" (финансируется Европейским Союзом через Орган управления Совместной операционной программы Польша- Беларусь-Украина 2014-2020).

А теперь еще раз о финансах вокруг вышеупомянутого объекта, для того, чтобы избежать каких-либо спекуляций на соответствующую тему:

общая сметная стоимость реконструкции всего здания бывшего коврового цеха ВХО "Гуцульщина" составляет 21 948,81 тыс.грн;

в рамках реализации международного грантового проекта предусмотрено 262 тыс.евро на реконструкцию здания бывшего коврового цеха в городе Косове по улице Горбового, 5/2 под Центр карпатской культуры (1/3 здания должна быть обустроена в рамках соответствующей инвестиции)

с вышеупомянутой суммы средств 217 081,92 евро - прямая инвестиция ЕС, которую получит районный бюджет;

по итогам проведения процедуры тендерных закупок 30.10.2018 года Косовского районного советом был заключен договор с ЧП "Промстройсервис-Косов". Договорная цена на момент заключения договора является твердой и составляет 20 619 805,00 грн, причем 8409 492,6 грн. - в пределах грантового соглашения (это именно то, что непосредственно касается грантового проекта размером 262 тыс.евро). Официальный курс НБУ на 30.10.2018 составил 32.09 за евро;

размер собственного взноса Косовского районного совета как одного из бенефициаров проекта составляет 44 918,08 евро;

для того, чтобы технически выполнить условия грантового договора и международному проекту по обустройству первого этажа здания под Центр карпатской культуры, необходимо реализовать ряд сложных строительных задач по приведению всего здания в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечение в будущем безопасности ее посетителей: монолитные перекрытия между всеми этажами, кладка внутренних перегородок и иногда стен, устройство 3-го этажа, полное перекрытие крыши, полная замена окон и дверей.

Соответствующие работы уже выполняются. С этой целью Косовский районный совет проводит систематическую работу по поиску дополнительных бюджетных ресурсов. Это все происходит в постоянном сотрудничестве с представителями областной власти, народными депутатами Украины Юрием Соловьем и Николаем Княжицким, коллегами из Ассоциации органов местного самоуправления "Еврорегион Карпаты-Украина".

Также стоит обратить внимание на то, что вышеупомянутый проект является первым практическим опытом для органов местного самоуправления Косовского района в реализации проектов международной технической помощи.

Вместе с тем, это не только возможность получить навыки работы с европейскими финансовыми инструментами на уровне органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, но и обеспечение выполнения Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2020 года, утвержденной решением Ивано-Франковского областного совета от 17.10.2014 года № 1401-32 / 2014, а также - первый якорный развивающийся объект для Косовщины, деятельность которого будет направлена на формирование положительного имиджа региона, использование историко-культурного и природного наследия для развития и создания добавленной стоимости.

Здание будет использоваться в будущем как многофункциональный культурно-художественный центр, в том числе как пространство для стимулирования общественной активности, взаимодействия общества, власти и бизнеса. Общая концепция объекта - культурно-креативный хаб на пересечении исторического и современного измерений.