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Espreso.tvМир"Самый большой хейтер Польши", который оскорблял украинцев, хочет добровольно понести наказание

"Самый большой хейтер Польши", который оскорблял украинцев, хочет добровольно понести наказание


фото: dw
В Польше мужчина, которого обвинили в многочисленных оскорблениях в сети иностранцев, в частности, украинцев, из-за их этнической, расовой и национальной принадлежности, согласился понести наказание

Об этом сообщает издание Украинская в Польше Пространство .

Мужчина согласился понести наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Согласно обвинению, с сентября 2017 года до февраля 2019 г. Ярослав Ф. на веб-порталах оскорблял украинцев, евреев и немцев, используя такие оскорбительные выражения, как: "примитивный дикарь", "свиное племя", "свиной народ", "стерва", "человеческий подвид" и другие.

Обвинения касаются, в том числе, оскорблений посла Израиля и консула Германии.

В суде Вроцлава Ф. признал, что его комментарии были вульгарными, за что, как сказал в объяснениях, ему стыдно.

"Я никогда сознательно и умышленно не призывал бы к совершению преступлений (...), мои сообщения были только комментариями определенных событий и высказываний других лиц. Я сожалею и мне стыдно", - признал он.

Суд отложил оглашение приговора до 17 июля. Однако поддержал просьбу подсудимого о добровольном отбывании наказания.

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