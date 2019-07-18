"Самый большой хейтер Польши", который оскорблял украинцев, хочет добровольно понести наказание
Об этом сообщает издание Украинская в Польше Пространство .
Мужчина согласился понести наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Согласно обвинению, с сентября 2017 года до февраля 2019 г. Ярослав Ф. на веб-порталах оскорблял украинцев, евреев и немцев, используя такие оскорбительные выражения, как: "примитивный дикарь", "свиное племя", "свиной народ", "стерва", "человеческий подвид" и другие.
Обвинения касаются, в том числе, оскорблений посла Израиля и консула Германии.
В суде Вроцлава Ф. признал, что его комментарии были вульгарными, за что, как сказал в объяснениях, ему стыдно.
"Я никогда сознательно и умышленно не призывал бы к совершению преступлений (...), мои сообщения были только комментариями определенных событий и высказываний других лиц. Я сожалею и мне стыдно", - признал он.
Суд отложил оглашение приговора до 17 июля. Однако поддержал просьбу подсудимого о добровольном отбывании наказания.
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