"Это не его обязанность, а эмоциональная реакция", - Шефир о публичных "наказаниях" от Зеленского

18 июля, 2019, 12:23

Хамство может быть только в отношении порядочных людей, а в отношении хама - "это сила"

Об этом первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил в интервью Lb.ua

"Хамство возможно только в отношении порядочного человека. А когда ставят на место хама, это уже сила. ... Разве вы видели со стороны президента хамство порядочных людям? Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти? Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция - преступник должен быть наказан ", - рассказал Шефир.

Первый помощник президента отметил, что таким образом команда президента хочет донести главный посыл: "Играйте по правилам. По-другому страну мы не поменяем. Даже пусть кто-то считает такое поведение хамством".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время своих поездок в регионы эмоционально выражает недовольство работой местных чиновников. Такое было в Борисполе , Николаеве , на Харьковщине , в Одессе .