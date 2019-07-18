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Espreso.tvСпорт"Боруссия" договорилась о рекордном контракте на 300 млн евро

"Боруссия" договорилась о рекордном контракте на 300 млн евро


фото: bild
Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда заключает новый контракт с производителем экипировки Puma на 300 млн евро

Об этом сообщает Bild.

Соглашение будет заключено в ближайшее время и будет рекордным в истории немецкого клуба. Нынешний контракт дортмундцев с Puma заканчивается 30 июня 2022 года, но стороны уже сейчас планируют продолжить сотрудничество на 10 лет, за которые "Боруссия" получит 300 млн евро.

"Мы ведем активные переговоры с Puma, которые близки к завершению. Я не буду комментировать цифры. Но могу сказать: "Боруссия" заключит гораздо выгодней контракт, чем раньше", - сказал директор "Боруссии" Карстен Крамер.

 

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