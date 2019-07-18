"Боруссия" договорилась о рекордном контракте на 300 млн евро
18 июля, 2019, 11:46
Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда заключает новый контракт с производителем экипировки Puma на 300 млн евро
Об этом сообщает Bild.
Соглашение будет заключено в ближайшее время и будет рекордным в истории немецкого клуба. Нынешний контракт дортмундцев с Puma заканчивается 30 июня 2022 года, но стороны уже сейчас планируют продолжить сотрудничество на 10 лет, за которые "Боруссия" получит 300 млн евро.
"Мы ведем активные переговоры с Puma, которые близки к завершению. Я не буду комментировать цифры. Но могу сказать: "Боруссия" заключит гораздо выгодней контракт, чем раньше", - сказал директор "Боруссии" Карстен Крамер.
- 20 апреля испанский футбольный клуб "Реал" договорился о новом контракте с производителем экипировки Adidas и заработает 1,6 млрд евро.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко