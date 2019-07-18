Путин использует военнопленных моряков, чтобы давить на Зеленского, - Волкер о продлении ареста украинцам
Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Голос Америки" .
Волкер отметил, что для давления на Зеленского президент РФ Владимир Путин также использует вопрос раздачи российских "паспортов" жителям Донбасса.
"Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают , что такое давление России не сможет победить Украину ", - сказал Волкер.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины также напомнил, что Россия задержала украинских моряков незаконно и должна освободить их без всяких условий.
"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее", - добавил Волкер.
- Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем незаконно захваченным Россией украинским военным морякам.
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