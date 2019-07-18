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Espreso.tvОбществоПутин использует военнопленных моряков, чтобы давить на Зеленского, - Волкер о продлении ареста украинцам

Путин использует военнопленных моряков, чтобы давить на Зеленского, - Волкер о продлении ареста украинцам

Продление российским судом ареста военнопленным украинским морякам является стремлением Кремля давить на президента Украины Владимира Зеленского

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Голос Америки" .

Волкер отметил, что для давления на Зеленского президент РФ Владимир Путин также использует вопрос раздачи российских "паспортов" жителям Донбасса.

"Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают , что такое давление России не сможет победить Украину ", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины также напомнил, что Россия задержала украинских моряков незаконно и должна освободить их без всяких условий.

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее", - добавил Волкер.

  • Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем незаконно захваченным Россией украинским военным морякам.
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