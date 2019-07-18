ProZorro запустил первый государственный онлайн-магазин

18 июля, 2019, 15:33

Площадка электронных торгов ProZorro запустила первый государственный онлайн-магазин

Об этом сообщила пресс-служба ProZorro в Facebook.

"В ProZorro появился новый инструмент, который еще быстрее и проще, чем допороговые закупки и отчеты о заключенных договорах. Приглашаем заказчиков, которым необходимо закупить простые товары на небольшие суммы, сделать это в ProZorro Market - первом государственном онлайн-магазине", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ProZorro, онлайн-магазин имеет ряд преимуществ, которые рассчитаны на профессиональных заказчиков.

Так, ProZorro Market позволяет осуществлять покупку товаров без объявления тендера, как в обычном интернет-магазине: выбрать товар через каталог, положить в "корзину" и ожидать доставку.

Все поставщики, которые разместили свой товар в ProZorro Market, уже прошли квалификацию администраторов каталога (ГУ "Профессиональные закупки" или ГП "Медицинские закупки Украины" в зависимости от типа продукции). Заказчику не нужно проводить отбор и процедуру квалификации.

В то же время отмечается, что ProZorro Market иметь определенные особенности торговли.

"Поставщики в ProZorro Market должны понимать особенности закупок за государственные средства и быть готовыми заключать договоры и работать на условиях последующей оплаты. В течение недели поставщик отправит ваш заказ", - говорится в сообщении.

Однако, обещают в ProZorro, бюрократические препятствия будут отсутствовать.

"При заказе система сама сформирует черновик отчета о заключенном договоре. Черновик отчета можно будет опубликовать после заключения договора", - отмечается в сообщении.