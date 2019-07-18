Прокуратура закрыла дело о сексуальных домогательствах звезды "карточного домика" Кевина Спейси

18 июля, 2019, 15:31

Прокуратура в Массачусетсе, США, сняла обвинения в сексуальных домогательствах с актера Кевина Спейси в связи с отказом истца свидетельствовать по делу

Об этом сообщает The Guardian.

В 2016 году против голливудского актера Кевина Спейси возбудили дело за сексуальные домогательства к 18-летнему Энтони Рэппу. По словам истца, это произошло в 1986 году, когда Энтони было 14 лет.

Причиной снятия обвинений стал отказ потерпевшего свидетельствовать в суде о пропавшем телефоне. Именно на переписке в телефоне, который, по словам Рэпп исчез, базировалось обвинение против Спейси. А адвокаты актера заверили, что часть сообщений из переписки была удалена, поэтому суд потребовал посмотреть на смартфон.