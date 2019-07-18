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Espreso.tvОбществоПрокуратура закрыла дело о сексуальных домогательствах звезды "карточного домика" Кевина Спейси

Прокуратура закрыла дело о сексуальных домогательствах звезды "карточного домика" Кевина Спейси


фото: ap
Прокуратура в Массачусетсе, США, сняла обвинения в сексуальных домогательствах с актера Кевина Спейси в связи с отказом истца свидетельствовать по делу

Об этом сообщает The Guardian.

В 2016 году против голливудского актера Кевина Спейси возбудили дело за сексуальные домогательства к 18-летнему Энтони Рэппу. По словам истца, это произошло в 1986 году, когда Энтони было 14 лет.

Причиной снятия обвинений стал отказ потерпевшего свидетельствовать в суде о пропавшем телефоне. Именно на переписке в телефоне, который, по словам Рэпп исчез, базировалось обвинение против Спейси. А адвокаты актера заверили, что часть сообщений из переписки была удалена, поэтому суд потребовал посмотреть на смартфон.

  • В начале ноября вокруг Спейси развернулся секс-скандал после обвинений со стороны актера Энтони Рэппа в домогательствах в 1986 году - на тот момент Рэпп был несовершеннолетним.
  • Поэтому актер лишился контракта с Netflix , а сервис прекратил съемки сериала "Карточный домик". Также Sony отменила премьеру "Все деньги мира" с Кевином Спейси на кинофестивале в Лос-Анджелесе.
  • Кроме Рэппа в домогательствах актера обвинили еще несколько человек, среди которых режиссер-документалист Тони Монтана, бармен из Великобритании Дэниэл Билл и актер Роберто Кавазос.
  • 3 ноября в обвинений в адрес Спейси присоединились члены съемочной группы "карточного домика". Также на Кевина Спейси написал заявление неназванный актер из Англии, после чего полиция Лондона начала расследование.
  • Ранее Netflix объявил, что прервал сотрудничество с Спейси. Сервис также приостановил съемки сериала "Карточный домик", где Спейси играет главную роль, а киностудия Imperative Entertainment и режиссер Ридли Скотт вырежут Кевина Спейси из фильма "Все деньги мира", который выходит 22 декабря 2017.
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