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Espreso.tvОбществоПредвыборный рейтинг: "Слуга народа" набирает почти 50% голосов, "Голос" замыкает пятерку

Предвыборный рейтинг: "Слуга народа" набирает почти 50% голосов, "Голос" замыкает пятерку


фото: REUTERS
Партия "Слуга народа" набрала 49,5%

Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто определился и намерен голосовать.

На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 10,5%.

"Европейская солидарность" на третьем месте с 7,7%.

"Батькивщина" набрала 6,9% сторонников.

"Голос" замыкает "пятерку" с 5,9% голосов.

На шестом месте партия Игоря Смешко "Сила и честь" с 3,8%.

Оппозиционный блок на седьмом месте набрал 3,1%.

Напомним, что в Раду могут пройти партии, которые преодолевают 5% -й барьер.

Опрос проводился с 13 по 17 июля 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма среди 2500 респондентов.

Статистическая погрешность - не более 2%.

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