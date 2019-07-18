Предвыборный рейтинг: "Слуга народа" набирает почти 50% голосов, "Голос" замыкает пятерку
18 июля, 2019, 11:12
Партия "Слуга народа" набрала 49,5%
Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто определился и намерен голосовать.
На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 10,5%.
"Европейская солидарность" на третьем месте с 7,7%.
"Батькивщина" набрала 6,9% сторонников.
"Голос" замыкает "пятерку" с 5,9% голосов.
На шестом месте партия Игоря Смешко "Сила и честь" с 3,8%.
Оппозиционный блок на седьмом месте набрал 3,1%.
Напомним, что в Раду могут пройти партии, которые преодолевают 5% -й барьер.
Опрос проводился с 13 по 17 июля 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма среди 2500 респондентов.
Статистическая погрешность - не более 2%.
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