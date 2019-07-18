Правительство запустило использование общей транзитной системы ЕС на украинских таможнях

18 июля, 2019, 09:33

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в положение о таможенных декларациях, которые позволят внедрить тестовое использование общей транзитной системы с Евросоюзом (NCTS) на украинских таможнях

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Система общего транзита с ЕС предусматривает имплементацию специального программного обеспечения на таможне, которое позволит синхронно работать с таможнями европейских стран.

"Благодаря этому Украина сможет интегрироваться в общую транзитную систему NCTS, в которой принимают участие 35 стран - членов ЕС, Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Турция, Македония и Сербия", - пояснили в Минфине.

Согласно сообщению, постановление вводит таможенные декларации отдельных типов, которые будут применяться для декларирования в таможенном режиме транзита иностранных товаров, перемещаемых предприятиями между ЕС, ЕАСТ, отдельными странами-членами Конвенции о процедуре общего транзита и Украины, в том числе внутренних, автомобильным транспортом без перегрузки на другие виды транспорта, и в отношении которых не установлена обязанность по обеспечению уплаты таможенных платежей.

Приобретение программного обеспечения для реализации этого постановления будет осуществляться в рамках финансовой помощи, предоставляемой Европейским Союзом в рамках программы "Поддержка государственного управления финансами для Украины - EU4PFM".