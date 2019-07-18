Правозащитники призвали Зеленского ветировать закон о принудительной кастрации педофилов

18 июля, 2019, 21:37

15 правозащитных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон №6449 об усилении ответственности за половые преступления против несовершеннолетних

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам руководительницы ОО "Форпост" Елены Подолян, правозащитники имеют свои аргументы по поводу того, что этот закон нарушает права человека.

"На сегодня та официальная классификация болезней, которой мы пользуемся в Украине, определяет педофилию как сексуальное влечение к детям, несовершеннолетним. Судя по новому закону, преступниками автоматически становятся все люди с педофилией. На самом деле не каждый педофил совершал преступления на сексуальной почве, он может чувствовать тягу, но не осуществлять никаких действий", - сказала Подолян.

По словам Подолян, правозащитники и психиатры также видят опасность в создании открытого реестра людей с педофилией.

По ее словам, это может повлиять на социальную ситуацию: открытый реестр может порождать в людях желание совершить самосуд.

"О принудительной химической кастрации - это большой вопрос, насколько она является действенной мерой, поскольку, как уже было сказано, не каждый, кто совершил сексуальное преступление в отношении ребенка, имеет неконтролируемое сексуальное влечение к ребенку", - добавила она.

Обращение к президенту Владимиру Зеленскому подписали Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Харьковский институт социальных исследований, Центр прав человека ZMINA, Харьковский областной фонд «Общественная альтернатива», Центр гражданских свобод, ОО «Правозащитная группа «СИЧ» и другие организации.