Портнов требует открыть уголовное производство из-за закрытия дела против Порошенко
Об этом сообщил Андрей Портнов в заметке на Facebook.
"По делу о закрытии ГПУ уголовного производства в отношении Порошенко о государственной измене, совершенной во время сдачи украинских моряков в российский плен с целью введения военного положения и срыва президентских выборов, новая развязка. Прокуратура решила скрыть это решение даже от следователей ГБР, которые ее ведут. То есть от органа досудебного расследования", - написал Портнов.
Он опубликовал снимок ответа следователя ГБР, в котором, в частности, говорится: "Согласно данным Единого реестра досудебных расследований уголовное производство №62019000000000683 от 21.05.2019 закрыто прокурором группы прокуроров третьего отдела процессуального руководства Первого управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ГБР... Постановление о закрытии уголовного производства в адрес Государственного бюро расследований не поступало ".
Портнов заявил о необходимости открыть уголовное производство "по обстоятельствам грубого вмешательства руководителей ГПУ в расследовании и организации условий для препятствование правосудию".
Он назвал причастными к решению о закрытии дела генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.
- Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 г. Его допросили в Генеральной прокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.
- Портнов назвал обыски у экс-советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова своим приветствием .
- 11 июля стало известно, что Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
- 17 июля Портнов заявил, что обжалует закрытие производства против Порошенко.
- 17 июля ГПУ вызвало Портнова на допрос.
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