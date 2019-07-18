Попытка подкупа за $ 20 тыс. и заказ "мочить" других кандидатов: Мосийчук снялся с выборов и сказал, почему

18 июля, 2019, 09:43

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что снял свою кандидатуру с выборов в Верховную Раду после того, как его пытались подкупить, а также заказать ему дискредитацию других кандидатов в нардепы

Соответствующее видеообращение Мосийчук опубликовал в Facebook.

"На меня вышли жители Василькова (Киевская область), которых я хорошо знаю, и предложили выдвигаться на выборах техническим кандидатом Игоря Кононенко. Для меня это была двойная обида ...", - рассказал Мосийчук.

Нардеп сообщил, что ему предложили $ 20 тыс. за снятие своей кандидатуры, а также делали предложения по дискредитации других кандидатов, в частности блогера и журналиста 1 + 1 Александра Дубинского.

"Я познакомился с некой Ириной Наконечной, которая обслуживала избирательную кампанию Кононенко, и она предложила мне ряд действий - посещать встречи с участием Кононенко и задавать ему неудобные вопросы. Далее она выходила с рядом предложений относительно действий по дискредитации как Дубинского, так и других кандидатов. Валентин Манько (глава ОО "Единый союз патриотов Украины", в 2018 году был назначен главой Госслужбы по делам ветеранов, - ред.) в присутствии Ирины Наконечной, в присутствии своей охраны и моей охраны, сделал предложение мне, звучащее так: мы даем $ 20 тыс. после того, как ты снимешься с выборов. Это предложение прозвучало, потому что в то время они поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду, что мое участие в выборах забирает голоса только в Кононенко и вредит только Кононенко ", - сказал Мосийчук.

Также нардеп заявил, что ему предлагали участие в антирекламе канала 1 + 1.

Мосийчук добавил, что в ближайшее время с единомышленниками создаст собственную партию.