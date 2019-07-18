Попытка подкупа Мосийчука людьми Кононенко перед выборами: Дубинский обнародовал доказательство

18 июля, 2019, 13:01

Журналист и кандидат в нардепы по 94-му мажоритарному округу Александр Дубинский опубликовал аудиозапись, на которой, по его словам, зафиксирован факт попытки подкупа нардепа Игоря Мосийчука доверенными лицами Игоря Кононенко

Об этом сообщается в видео на YouTube, обнародованном Дубинским.

"История началась полтора месяца назад. Ко мне обратился господин Мосийчук, позвонил мне. Предложил встретиться. И в рамках этой встречи рассказал мне, что люди Кононенко выходят на него с предложением дать денег, чтобы он пошел кандидатом в народные депутаты по 94-му округу техническим кандидатом против меня. С одной простой целью - дискредитация, участие во встречах с избирателями, их срыв и возможно даже [ударить] (неценз. - ред.) меня палкой. Я не шучу - это одно из условий, под которые предлагались деньги Мосийчуку. Причем, он сказал, что ни в коем случае и не возьмет деньги ни у кого, более того у Кононенко, потому что это полный [подонок] (неценз. - ред.), который был одним из участников схемы по фабрикации уголовного дела против самого Мосийчука ", - сообщил Дубинский в своем видео.

По его словам, Мосийчук предложил, чтобы переговоры Мосийчука и доверенных лиц Кононенко были записаны журналистами, и было сделано.

"На последнем этапе на эти переговоры вышел некий Виталий Манько. Его депутаты БПП, именно Кононенко и Третьяков хотели сделать министром по делам ветеранов", - сказал Дубинский.

Он также отметил, что Манько пошел на встречу к Игорю Мосийчуку, предложил ему $ 45 тыс. И поехать еще отдохнуть с женой куда-то на пару недель.

"У меня зафиксирована аудиозапись этого разговора, этого предложения подкупа народного депутата доверенным лицом Игоря Кононенко", - говорит журналист.

Под видео на YouTube Дубинский разместил также ссылки на аудио и текстовую расшифровку.

Журналист убежден, описанный инцидент должен стать основанием для масштабной уголовного дела о подкупе народного депутата и для снятия Игоря Кононенко с выборов.

"В принципе, он не может сниматься, я там его и так [выиграю] (неценз. - ред.). Но, по большому счету, попытка подкупа народного депутата, регистрация его техническим кандидатом, передача ему денег, передача ему залога за регистрацию является основанием не просто для возбуждения уголовного дела - можно сразу задерживать всех этих фигурантов и отправлять их в СИЗО. Публикация этого файла - это просто возможность для всех [наказать] (неценз.) всю эту вертикаль - Кононенко, Манько, Грановского ", - подытожил кандидат.

Недавно народный депутат Игорь Мосийчук вышел из партии Олега Ляшко и отказался участвовать в досрочных парламентских выборах от округа № 94. Он также обнародовал видеообращение на Facebook.

По словам Мосийчука, ему предложили стать техническим кандидатом на округе № 94 от Игоря Кононенко, при этом дискредитировать другого кандидата по округу - Александра Дубинского. Нардеп заявил, что собирается обратиться в ГБР и Нацполицию с заявлениями, в которых указал все попытки подкупа.