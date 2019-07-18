Подкуп избирателей, "клонирование" партий-конкурентов и привлечение "титушек": Нацполиция зарегистрировала тысячи нарушений перед выборами

18 июля, 2019, 17:20

Национальная полиция зарегистрировала 5308 сообщений о совершении правонарушений накануне парламентских выборов

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

"По состоянию на 12:00 мы зарегистрировали 5308 сообщений о совершении правонарушений. За сегодняшний день - 465 сообщений. За минувшие сутки открыто 20 уголовных производств и составлены 86 административных протоколов", - сказал Шкиряк.

Следователи Нацполиции открыли 273 уголовных производства, связанные с возможным нарушением избирательного законодательства. Почти 75% из зарегистрированных уголовных производств непосредственно касаются нарушения избирательных прав граждан и связаны с препятствием свободному осуществлению гражданами своего избирательного права (ст. 157 УК Украины) - 88 производств и подкупом избирателей (ст. 160 УК Украины) - 111 производств.

"Лидерами среди нарушителей остаются Харьковская область - 36, Киевская область - 32, город Киев и Черниговская область по 28 нарушений, Донецкая область - 19, Одесская область - 14, Днепропетровская область -13 зафиксированных нарушений", - подчеркнул он.

Шкиряк отметил, что текущая избирательная кампания отмечается фактами регистрации двойников, а также отдельные кандидаты используют лозунги и символику известных партий, не будучи их представителями.

"Отдельные кандидаты используют бренд известных политических партий, выдают себя за якобы их представителей, регистрируя общества, общественные и благотворительные организации с названием партии, чем вводят избирателей в заблуждение и препятствуют избирательному праву реальных кандидатов от политических партий в мажоритарных округах", - заявил советник министра .

Кроме того, начаты уголовные производства, которые косвенно касаются нарушения избирательного законодательства. Всего таких дел 71, более половины из них 39, это факты хулиганства, связанные с повреждением агитационных палаток и рекламных конструкций с предвыборной агитацией кандидатов в народные депутаты.

В настоящее время следователи сообщили о подозрении в 5 уголовных производствах: 3 по ст. 296 УК Украины (Киев, Одесская и Черкасская области), ст. 157 УК Украины (Киевская область), ст. 345-1 УК Украины (Черниговская область).

Также начато 111 уголовных производств по факту подкупа избирателей. 62 дела - это обещание избирателям денежного вознаграждения за их волеизъявления в интересах отдельного кандидата в депутаты, в основном избираемых по мажоритарной избирательной системе.