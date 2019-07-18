Перед выборами Медведчук встретился с Путиным

18 июля, 2019, 18:20

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком

Об этом сообщают российские СМИ.

Во время встречи в Санкт-Петербурге Путин заявил, что Россия будет поддерживать любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений.

"Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений и для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой (Оппозиционная платформа - За жизнь. - Ред.)", - сказал Путин.

Президент РФ вновь заявил, что "урегулирование" ситуации в Донбассе возможно при прямом контакте Украины с представителями террористических "ЛНР" и "ДНР".