Пентагон отправляет еще 2 тысячи военных на границу с Мексикой

"Временно исполняющий обязанности министра обороны Ричард Спенсер авторизовал дополнительно развернуть на американо-мексиканской границе 1100 военных и 1000 сотрудников Нацгвардии Техаса", - говорится в сообщении.

Как сообщает Politico, таким образом на границе будут находиться 6600 военных.

По словам Митчелла, подкрепление приедет на границу "на протяжении нескольких недель".

Он добавил, что на месте они будут помогать американским пограничникам с мигрантами.

Представитель Пентагона отметил, что соответствующее решение было принято из-за "сокращения добровольцев среди персонала Национальной гвардии США".

Напомним, 15 июля в Соединенных Штатах начались аресты нелегальных мигрантов из их последующей депортации.