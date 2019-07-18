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Espreso.tvОбществоНикаких решеток: в правительстве меняют нормы проектирования зданий суда

Никаких решеток: в правительстве меняют нормы проектирования зданий суда


фото: news42
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы по проектированию зданий судов

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Ни в одном современном европейском или американском суде вы не увидите ужасные металлические решетки, в которых содержатся подсудимые во время проведения судебных заседаний. Украина тоже пошла по этому цивилизованному пути. Однако в действующих строительных нормах до сих пор содержатся устаревшие требования по устройству обязательного металлического ограждения для подсудимых в зале заседаний. Поэтому одно из предложений изменений - исключить норматив по металлических решетках и предусмотреть обязательность защитной металлической конструкции, обустроенной ударопрочным или даже пуленепробиваемым стеклом ", - отметил он.

Кроме этого, в случае рассмотрения особо резонансных дел предлагается усиливать меры безопасности для участников судебного процесса, в частности, обязательно предусматривать обустройство хотя бы одного зала судебного заседания дополнительной перегородкой из стекла и металла, которая будет отделять места для посетителей от мест для состава суда и содержания подсудимых.

Также предложено существенно пересмотреть требования к обустройству современных и безопасных конвойных помещений (камер / боксов) для содержания подсудимых под стражей до и после судебных заседаний. Особенно, в части, касающейся площади этих помещений, вентиляции, освещения, обеспечения питьевой водой и тому подобное.

"Действующие ГСН о судах очень устаревшие. Мы же должны идти цивилизованным европейским путем и строить эти помещения по современным требованиям по соблюдению прав и свобод людей и с уважением к человеческому достоинству ", - добавил Лев Парцхаладзе.

 

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