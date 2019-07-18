Нацкомиссия оправдала закарпатца, который отбыл в ГУЛАГе 25 лет

18 июля, 2019, 21:50

Нацкомиссия оправдала 90-летнего закарпатца Ивана Мирона, который отбыл 25 лет советских лагерей, не попросив о помиловании

Об этом сообщают в Институте национальной памяти.

До сих пор Иван Мирон был единственным, кто отбыл 25 лет лагерей, и с кого не сняли обвинения в государственной измене.

"Закарпатец Иван Мирон этом году отпраздновал свое 90-летие. Сейчас он - единственный из Закарпатья, кто отбыл в лагерях ГУЛАГа все 25 лет, а не попросив о помиловании, и единственный, кто до сих пор оставался обвиняемым в «государственной измене». Иван Мирон стал первым, с кого Национальная комиссия по реабилитации сняла все обвинения, руководствуясь новым Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - говорится в сообщении.

Иван Мирон стал одним из немногих украинцев, кто дожил до официальной реабилитации и, соответственно, дождался признания государством правдивости своей борьбы за свободную Украину. Большинство из тех, чьи дела рассматривал Национальная комиссия по реабилитации, получили этот статус посмертно.

Заметим, что по новому закону статус пострадавших от репрессий получили и дети репрессированных, которые на момент ареста родителей были несовершеннолетними, и жены «врагов народа», которые часто после приговора мужьям оставались не только без поддержки родного человека, но и в полной общественной изоляции.

Фото из уголовного дела 22-летнего Ивана Мирона.