На столичном Подоле снова заблокировали строительство многоэтажки
Активисты снова заблокировали строительство жилого комплекса "Подол Град Vintage" в столице. Въезд на строительную площадку опломбирован Подольским управлением полиции. А бетоносмеситель, который пытался заехать на территорию, заблокировали активисты.
Застройщик утверждает, что имеет все необходимые разрешительные документы на проведение работ. А в конце апреля Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставила разрешение. Впрочем, почему стройплощадка снова опломбирована, адвокаты компании объяснить не смогли.
Против строительства еще с самого начала выступают местные жители. Они утверждают - склоны, на которых хотят построить комплекс - предварительно не укрепили. В любой момент может случиться сдвиг, под завалами которого могут оказаться жители, пешеходы, водители. Также возведение очередной многоэтажки на Подоле неизбежно приведет и к транспортному коллапсу. Но наибольшее возмущение жителей вызывает то, что строительство ведется на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" - в Урочище Гончары-Кожемяки, древней колыбели столицы.
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