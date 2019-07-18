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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Потери противника уточняются.

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