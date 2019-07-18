На Донбассе ранен украинский военный
18 июля, 2019, 19:57
С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Потери противника уточняются.
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