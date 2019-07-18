На 92-м году скончалась народная артистка Украины Валентина Зимняя
Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в заметке на Facebook.
Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 в селе Вишневчик Хмельницкой области. Окончила Киевский театральный институт в 1959 году. Работала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра им. Ольги Кобылянской. С 1969 года стала преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения. На ее счету восемь курсов выпускников.
Среди ее учеников - Василий Вовкун, Евгений Нищук, Андрей Середа, Инна Капинос, Олесь Санин, Петр Мага, Снежана Егорова, Лилия Ребрик и Анатолий Гнатюк.
Валентина Зимняя сыграла немало ролей в театре, но известны среди зрителей такие сценические персонажи:
Татьяна ( «У неділю рано зілля копала» за Ольгой Кобылянской),
Анна ( «Земля» за Ольгой Кобылянской),
Санда ( «Вовчиха» за Ольгой Кобылянской),
Леся ( «Леся» Андриевич),
Катрина ( «Матінка Кураж и її діти» Брехта).
Один из учеников актрисы Вячеслав Соломка тоже поделился воспоминаниями об актрисе.
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