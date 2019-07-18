На 92-м году скончалась народная артистка Украины Валентина Зимняя

18 июля, 2019, 21:20

18 июля украинская актриса, театральный педагог и народная артистка Украины Валентина Зимняя умерла на 92-м году жизни

Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук в заметке на Facebook.

Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 в селе Вишневчик Хмельницкой области. Окончила Киевский театральный институт в 1959 году. Работала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра им. Ольги Кобылянской. С 1969 года стала преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения. На ее счету восемь курсов выпускников.

Среди ее учеников - Василий Вовкун, Евгений Нищук, Андрей Середа, Инна Капинос, Олесь Санин, Петр Мага, Снежана Егорова, Лилия Ребрик и Анатолий Гнатюк.

Валентина Зимняя сыграла немало ролей в театре, но известны среди зрителей такие сценические персонажи:

Татьяна ( «У неділю рано зілля копала» за Ольгой Кобылянской),

Анна ( «Земля» за Ольгой Кобылянской),

Санда ( «Вовчиха» за Ольгой Кобылянской),

Леся ( «Леся» Андриевич),

Катрина ( «Матінка Кураж и її діти» Брехта).

Один из учеников актрисы Вячеслав Соломка тоже поделился воспоминаниями об актрисе.