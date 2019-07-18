МВФ считает, что курс доллара завышен
Об этом сообщает DW.
С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%, говорится в докладе МВФ.
В то же время курсы евро, японской иены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.
Президент США Дональд Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара очень высок и в результате препятствует американскому экспорту.
В июне он раскритиковал в связи с этим и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.
По мнению американского президента, меры, предпринимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы по США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособней в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.
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