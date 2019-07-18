МВФ считает, что курс доллара завышен

18 июля, 2019, 10:38

Международный валютный фонд пришел к выводу, что нынешний курс доллара США значительно завышен

Об этом сообщает DW.

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен на 6-12%, говорится в докладе МВФ.

В то же время курсы евро, японской иены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.

Президент США Дональд Трамп постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара очень высок и в результате препятствует американскому экспорту.

В июне он раскритиковал в связи с этим и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги.

По мнению американского президента, меры, предпринимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы по США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособней в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.