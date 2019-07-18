Мариупольское направление постоянно под прицел россиян, - командующий ООС

18 июля, 2019, 16:29

Командующий ООС Александр Сирский сообщил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, но оккупанты активизировались в южном направлении

Об этом сообщил командующий ООС в интервью Армия.ФМ.

Сирский сообщил, что "ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

"Наряду с этим характеризуется продолжением обстрелов со стороны противника наших позиций, в том числе с применением запрещенного оружия. Это отмечается практически на всех участках. Первое, в Северодонецке и на Мариупольском направлении", - добавил он.

В ответ на вопрос журналиста, почему южное направление - это самая горячая точка, ответил: "Во-первых, это связано с тем, что малое расстояние. Во-вторых, расстояние до государственной границы РФ невелика. Враг постоянно уделяет особое внимание именно этому направлению. Кроме того, в районе Водяного постоянно были проблемы от противника, ведь они имели там достаточно сильную позицию. Буквально месяц назад эта позиция была ими оставлена. После проведения проверки и разминирования ее заняли наши подразделения. Что добавило тактическое преимущество над врагом именно на этом участке. Поэтому противник чувствует опасность для себя и пытается ее компенсировать за счет усиления огневого воздействия на наши подразделения ».

По его словам, южное направление является наиболее напряженным и требует от военных быть в постоянной боевой готовности и адекватного реагирования в ответ.

"Враг также на этом направлении несет большие потери, поэтому, возможно, он пытается поддержать свое морально-психологическое состояние повышением уровня выстрелов по нашим позициям", - отметил он.

Cирский также прокомментировал запрет использования оружия военными.

"Каждый командир имеет право принимать решение для сохранения жизни военнослужащих, гражданского населения, а также при возникновении угрозы потери территории. Командир определяет сам вид оружия, степень реагирования. Поэтому все разговоры о том, что мы не имеем права применять оружие в ответ, не соответствуют действительности ", - сказал он.

Командующий ООС заверил, что украинские военные готовы дать отпор в любых условиях обстановки - и днем, и ночью.