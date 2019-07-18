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Espreso.tvОбществоКриптовалюта от Facebook может нанести ущерб мировой экономике - министры стран G7

Криптовалюта от Facebook может нанести ущерб мировой экономике - министры стран G7

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили, что криптовалюта вроде Libra от Facebook, может дестабилизировать мировую экономику и использоваться для отмывания денег или даже финансирования терроризма

Об этом сообщает Financial Times, передает Liga.net.

К таким выводам пришла рабочая группа под руководством члена правления Европейского центрального банка Бенуа Кюре. Министры G7 обеспокоены планами компании Facebook выпустить криптовалюту Libra и заявили о необходимости жесткого контроля за такими валютами.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр напомнил, что в Facebook сотни миллионов клиентов, а значит контролировать выпуск и использование новой валюты Libra будет крайне сложно.

"Суверенитет наций может быть ослаблен или поставлен под угрозу этими новыми валютами", - заявил Ле Мер.

В докладе по итогам встречи также говорится о серьезных рисках, связанных с приоритетами государственной политики, включая, в частности, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защитой потребителей и персональных данных, честной конкуренции и соблюдения налогового законодательства.

"Разработчикам Libra нужно провести значительную работу, прежде чем они смогут получить одобрение со стороны соответствующих государственных органов", - говорится в докладе.

Представители G7 также выразили опасения, что большие технологические или финансовые компании могут использовать большую клиентскую базу Facebook для "быстрого достижения своих целей".

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