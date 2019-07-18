Кремль: Решать "серьезные проблемы" с Зеленским будем после выборов
18 июля, 2019, 14:02
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решать "серьезные проблемы" двусторонних отношений с Украиной нужно после проведения выборов в Верховную Раду
По словам Пескова, о личной встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского говорить пока не приходится.
"Нужно дождаться окончания предвыборного электорального ажиотажа ... решать серьезные проблемы нужно после парламентских выборов", - цитирует Пескова РБК.
Песков добавил, что Россия "замечает шаги, предпринимаемые Украиной для нормализации отношений между двумя странами, в частности, разведение войск в Станице-Луганской".
Также Песков заявил, что освобождение пропагандиста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога с Украиной.
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