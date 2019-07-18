Княжицкий: Зеленский рассчитывает на однопартийную коалицию, но это не значит, что он имеет шанс ее создать

18 июля, 2019, 20:52

Так прокомментировал видеообращение президента Владимира Зеленского о внеочередных парламентских выборах глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов", которая выходит на телеканалах Еспресо и НТА

"Зеленский применяет разные, возможно, знакомые из его сериалов термины. Я таких термины не знаю, потому что я никогда не участвовал в "терках" и "договорняках". Я стараюсь заниматься честной политикой. То, что Зеленский говорит о монокоалиции, еще не означает, что он имеет шанс ее создать", - сказал народный депутат.

Княжицкий также отметил, что социология не может точно спрогнозировать результат выборов, и напомнил пример предыдущих парламентских выборов, когда по прогнозам социологов партия "Народный фронт" набирала 5-7%, а получила - 22%.

"Ни одно социологическое агентство не могло это предвидеть, и не потому, что оно обманывает, а потому что люди очень часто определяются в последнюю неделю. Давайте дождемся результатов выборов", - сказал Княжицкий.

Нардеп также привел пример предвыборной кампании в 116-м мажоритарном округе во Львове.

"У нас произошло объединение между кандидатами в принципах. Нет "чернухи", идет абсолютно корректная борьба. И это пример для других регионов", - подчеркнул парламентарий.

16 июля президент Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал обращение, записанное за рулем авто. В видео он выражает уверенность в победе своей партии

Николай Княжицкий баллотируется в Верховную Раду в избирательном округе №116 (г. Львов)