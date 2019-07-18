Какие украшения в моде навсегда

18 июля, 2019, 11:41

Какими бы эпатажными и интересными ни были ювелирные тренды, у каждого из нас найдется пара-тройка украшений на все времена и случаи

"Укрзолото" расскажет самое интересное о культовых и любимых драгоценностях украинских девушек: золотых кольцах, ярких сережках и цепочках.

Модные украшения из золота и серебра

Серьги-подвески с яркими вставками

Самое популярное украшение в списке желанных подарков! Классические сережки на английском замке с яркими камешками нельзя назвать универсальным повседневным аксессуаром, но украинские девушки любят добавлять к образу выразительную деталь. Но учтите, чем меньше сияющих вставок в изделии, тем более оно уместно с повседневными вещами.

Цепочки из красного золота в панцирном плетении

В нашей стране красное золото № 1 в топе ювелирных предпочтений. К белому пока многие не привыкли, желтое кажется слишком ярким, а розовое — экзотическим. Цепочка из красного золота 585 пробы или «панцирка» шириной до 3 мм прижилась в гардеробе многих девушек. Модницы с удовольствием миксуют ее с другими шейными украшениями разной длины, носят отдельно или дополняют любимыми кулонами-талисманами.

Пуссеты с прозрачными камушками

Сережки-гвоздики прекрасно устроились: они не выходят из моды буквально никогда. Это украшение вне трендов! В чём секрет? Пуссеты с бриллиантами, фианитами или камушками Swarovski чудесно вписываются в любую драгоценную задумку или стиль одежды. Их носят как полноценную деталь образа и комбинируют с нестандартными серьгами: моносережками, каффами или джекетами. Но тренды приходят и уходят, а сережки-гвоздики остаются в ювелирных шкатулках десятилетиями, переходя в статус семейных ценностей.





Тонкие золотые кольца

В количестве от 1 до 3 штук — идеальная ювелирная база, если больше — отличный аутфит для вечеринки или образа вне офиса. Чем тоньше золотые кольца, тем их больше можно совместить в одном образе. Стандартные ободки, фаланговые или с миниатюрными камешками — надевайте всё и сразу. Чтобы не перегрузить зону «рук», запястья оставьте свободными и не надевайте браслет.





Какие же драгоценности всегда в моде? У каждого из перечисленных аксессуаров есть общие черты:

Универсальность. Украшения легко сочетаются между собой, но и не дисгармонируют с остромодными новинками.

Минималистичный дизайн и простота. Гладкая поверхность металла без мелкой усыпки, плавные формы и лаконичность — признаки всегда актуальных аксессуаров.

Взаимозаменяемость. Почему эти украшения всегда в модном арсенале? Многие из них так хорошо дополняют друг друга, что девушки, упрощая создание стильных и интересных образов, делают "своеобразные" капсулы. Это комплекты из определенных ювелирных деталей на каждый день.

Дело не в дизайне или ценности вставок. Важно то, какими смыслами и философией вы наполняете собственные сокровища. И радуют ли они вас.

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