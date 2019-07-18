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Espreso.tvОбществоInstagram уже отключил "лайки" в 6 странах

Instagram уже отключил "лайки" в 6 странах

Instagram стал скрывать от пользователей количество лайков под публикациями

Об этом пишет BBC.

Такое "ноу-хау" ввели в 6 странах. В частности, в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Италии, Японии и Бразилии.

В компании рассказали, что такое нововведение ввели, чтобы "снять давление" на пользователей.

"Существуют опасения, что платформы социальных сетей могут способствовать снижению самооценки и чувства неадекватности у молодых людей из-за низкого количество предпочтений под фото", - пояснили в компании.

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