Instagram уже отключил "лайки" в 6 странах
18 июля, 2019, 10:30
Instagram стал скрывать от пользователей количество лайков под публикациями
Об этом пишет BBC.
Такое "ноу-хау" ввели в 6 странах. В частности, в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Италии, Японии и Бразилии.
В компании рассказали, что такое нововведение ввели, чтобы "снять давление" на пользователей.
"Существуют опасения, что платформы социальных сетей могут способствовать снижению самооценки и чувства неадекватности у молодых людей из-за низкого количество предпочтений под фото", - пояснили в компании.
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