Футболист рассказал о борьбе с "Шахтером", который не отпускал его в Бразилию

18 июля, 2019, 15:53

Полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем признался, что ему пришлось бороться с донецким клубом, чтобы вернуться в Бразилию

Об этом сообщает Lance .

Об этом Веллингтон Нем заявил, после того, как "Шахтер" отдал его в аренду бразильскому "Флуминенсе".

"Боролся с "Шахтером", чтобы получить возможность вернуться, теперь я счастлив. Я ушел в отпуск после последней игры, которая принесла титул "Шахтеру ". Отправился в Бразилию, а когда вернулся в Украину, то попросил о возвращении в "Флуминенсе ". Я тренировался индивидуально, не участвовал в спаррингах ", - сказал Нем.

Ранее сообщалось, что "Флуминенсе" договорился с "Шахтером" о бесплатной аренде полузащитника.

27-летний Веллингтон Нем выступал за бразильский клуб до перехода в "Шахтер" в сезоне 2013/2014.

В прошлом сезоне бразильский полузащитник сыграл за "Шахтер" 15 матчей, забил 3 гола, и отдал 1 результативную передачу.