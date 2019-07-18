Футболист рассказал о борьбе с "Шахтером", который не отпускал его в Бразилию
Об этом сообщает Lance .
Об этом Веллингтон Нем заявил, после того, как "Шахтер" отдал его в аренду бразильскому "Флуминенсе".
"Боролся с "Шахтером", чтобы получить возможность вернуться, теперь я счастлив. Я ушел в отпуск после последней игры, которая принесла титул "Шахтеру ". Отправился в Бразилию, а когда вернулся в Украину, то попросил о возвращении в "Флуминенсе ". Я тренировался индивидуально, не участвовал в спаррингах ", - сказал Нем.
Ранее сообщалось, что "Флуминенсе" договорился с "Шахтером" о бесплатной аренде полузащитника.
27-летний Веллингтон Нем выступал за бразильский клуб до перехода в "Шахтер" в сезоне 2013/2014.
В прошлом сезоне бразильский полузащитник сыграл за "Шахтер" 15 матчей, забил 3 гола, и отдал 1 результативную передачу.
- 11 июля стало известно, что бразильский полузащитник "Шахтера" Веллингтон Нем может вернуться в "Флуминенсе" .
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