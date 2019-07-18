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Espreso.tvОбществоFacebook и Google собирают информацию о пересмотре порно даже в режиме "инкогнито", - исследования

Facebook и Google собирают информацию о пересмотре порно даже в режиме "инкогнито", - исследования


фото: stolicaonego
93% порнографических сайтов, проверенных учеными, оснащены трекерами, которые отправляют данные на посторонние домены

Об этом говорится в материале New York Times.

Гиганты Кремниевой долины следят за пользователями и собирают данные о пересмотре страниц даже в режиме "инкогнито". Куда эти данные попадают в конце концов, неизвестно.

Исследователи проанализировали 22 484 порнографических сайтов и обнаружили, что 93% из них отправляли данные в среднем на семь сторонних доменов.

Делается это с помощью специальных трекеров, вшитых в сайт. Исследование показало, что Google (или одна из ее дочерних компаний, таких как рекламная платформа DoubleClick) имеет трекеры на 74% порнографических сайтах. Трекеры от компании Oracle появились на 24% сайтов, а Facebook, который не позволяет порнографический контент или наготу на любой из своих платформ, имел трекеры на 10% проверенных сайтов.

Лишь 17% сайтов имеют механизмы шифрования, что говорит о том, что в большинстве случаев данные пользователей могут легко взломать.

Исследовательница Microsoft Елена Марис подчеркнула, что порносайты должны больше думать о защите данных своих пользователей, ведь эта информация может быть приравнеа к информации о здоровье человека.

"Защита этих данных имеет решающее значение для безопасности посетителей. То, что мы увидели, говорит о том, что эти сайты на платформы, вероятно, не позаботились об этом надлежащим образом", - отметила исследовательница.

 

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