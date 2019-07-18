Европарламент определил состав делегации сотрудничества с Украиной

18 июля, 2019, 10:46

В среду, 17 июля, Европейский парламент определил составы делегаций в рамках межпарламентского сотрудничества с третьими странами

Как сообщает пресс-служба ЕП, в состав делегации сотрудничества с Украиной вошли 16 депутатов.

От Европейской народной партии в делегации вошли экс-президент Румынии Траян Бэсеску, Исавель Бенхумеа из Испании, Даниэль Буда из Румынии, латвийка Сандра Калниете и экс-премьер Литвы, инициатор "плана Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс.

Социал-демократов в делегации двое: венгерка Клара Добрев и бывший премьер Польши Лешек Миллер.

От либеральной фракции "Обновить Европу" Украиной будут заниматься литовец Пятрас Ауштрявичюс и словак Михал Шимечка.

Зеленые направили в делегации чеха Микулаша Пэкс и немку Виолу фон Крамон-Таубадель.

Фракция "Европейских консерваторов и реформистов" - бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и немца Хельмута Ґойкинґа.

От правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" в состав вошел француз Жан-Поль Гарри.

А от фракции Левых - Анья Хазекамп из Нидерландов. Также в делегации внефракционный британец Натан Гилл.

Названные евродепутаты следующие пять лет будут заниматься вопросами сотрудничества с Украиной.

Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создают Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно в Брюсселе или Страсбурге, и в Киеве или другом украинском городе.