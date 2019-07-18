//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвропарламент определил состав делегации сотрудничества с Украиной

Европарламент определил состав делегации сотрудничества с Украиной


фото: censor.net
В среду, 17 июля, Европейский парламент определил составы делегаций в рамках межпарламентского сотрудничества с третьими странами

Как сообщает пресс-служба ЕП, в состав делегации сотрудничества с Украиной вошли 16 депутатов.

От Европейской народной партии в делегации вошли экс-президент Румынии Траян Бэсеску, Исавель Бенхумеа из Испании, Даниэль Буда из Румынии, латвийка Сандра Калниете и экс-премьер Литвы, инициатор "плана Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс.

Социал-демократов в делегации двое: венгерка Клара Добрев и бывший премьер Польши Лешек Миллер.

От либеральной фракции "Обновить Европу" Украиной будут заниматься литовец Пятрас Ауштрявичюс и словак Михал Шимечка.

Зеленые направили в делегации чеха Микулаша Пэкс и немку Виолу фон Крамон-Таубадель.

Фракция "Европейских консерваторов и реформистов" - бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и немца Хельмута Ґойкинґа.

От правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" в состав вошел француз Жан-Поль Гарри.

А от фракции Левых - Анья Хазекамп из Нидерландов. Также в делегации внефракционный британец Натан Гилл.

Названные евродепутаты следующие пять лет будут заниматься вопросами сотрудничества с Украиной.

Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создают Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно в Брюсселе или Страсбурге, и в Киеве или другом украинском городе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

18 июля, 2019 четверг

17 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать