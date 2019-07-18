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Espreso.tvМирЭстонских работодателей хотят жестче наказывать за эксплуатацию украинских работников

Эстонских работодателей хотят жестче наказывать за эксплуатацию украинских работников


фото: err
МВД Эстонии разработало пакет законодательных поправок, направленных на борьбу с нечестными предприятиями, эксплуатирующими работников из третьих стран
Об этом сообщает ERR.

"Министерство внутренних дел разработало пакет законодательных поправок, направленных на борьбу с нечестными предприятиями, эксплуатирующими работников из третьих стран", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, сейчас работодатель должен платить иностранному работнику зарплату не меньше средней по стране - то есть как минимум 1310 евро в месяц.

Однако, по данным МВД, так делают далеко не все предприниматели.

Происходят и другие нарушения, например, связанные с регистрацией работников.

Законодательные поправки, направленные на межведомственное согласование, предполагают, что фирмы, которые не выполняют всех возложенных законом обязательств со стороны государства ждут серьезные санкции, вплоть до штрафа в 64 000 евро.

Обещает власть и усилить контроль за предприятиями. В том числе и на стадии рассмотрения ходатайств о выдаче иностранным работникам разрешения на краткосрочную работу в Эстонии. Если сейчас чиновники тратят на это 10 дней, то уже с 1 сентября, если поправки вступят в силу, этот срок увеличат до 15 дней. Изменение необходимо, чтобы чиновники могли более тщательно изучить ходатайство.

Отмечается, что по состоянию на 15 июля этого года право на краткосрочную работу в Эстонии получили 18993 иностранца. Большинство разрешений (14913) получили граждане Украины. Среди всех иностранцев, получивших разрешение на работу, только 154 человека относятся к специалистам высшего звена, которым эстонские работодатели должны платить не менее 2620 евро в месяц.

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