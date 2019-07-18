Экспедиция на Тернопольщине обнаружила захоронение княжеских времен

18 июля, 2019, 19:22

Археологи на Тернопольщине раскопали курганы и нашли образцы культуры времен XV в. до н.э., т.е. бронзового века, и древнерусские захоронения XIII в

Об этом сообщает Укринформ.

По словам директора Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия и кандидата исторических наук Марины Ягодинской, раскопки продолжались на окраине села Кордышев Шумского района с 2010 года.

"В раскопанном древнем кургане, возраст которого не менее 4 тыс. лет, мы обнаружили 14 захоронений. На этот раз во время раскопок многослойного могильника были найдены артефакты нескольких исторических периодов - комаровской культуры и княжеского времени", - заявила она.

"В частности, было выявлено групповое захоронение пяти человек периода бронзового века", - отметила Ягодинская.

Также, по ее словам, у человеческих останков археологи нашли бронзовые браслеты, шейные гривны (украшение, - ред.,), височные кольца, бусы из кварца.

Кроме этого, во время экспедиции найдено несколько детских захоронений времен древнерусской культуры XIII в. и три медные подвески из проволоки.

Кроме того, археологи обнаружили курган древнерусского времени с ритуальным рвом для тризны (поминок), в центре которого находились, по версии Ягодинской, останки ребенка знатного рода. Захоронение уникально тем, что на протяжении последнего столетия археологи на территории нынешней Тернопольщины такого еще не находили.

Планируется передать найденные артефакты в Шумский краеведческий музей, а фрагменты человеческих останков - экспертам отдела биоархеологии Института археологии НАН Украины для дальнейшего изучения.