Дубилет просит присылать ему случаи рейдерства, чтобы "побороть это зло как можно скорее"
Об этом он сообщил в своем Facebook.
"Рейдерство - огромная проблема для Украины. Просто поразительно, регистраторы (а их около 10000) могут в нашей стране запросто переписать недвижимость, землю или бизнес на нового владельца. Причем бизнес-процесс построен так, что предыдущий владелец может ничего об этом не знать.
Из-за этого Украина теряет миллиарды. Ведь в том числе из-за этой проблемы на наш рынок не заходят иностранные банки (дешевые кредиты) и вообще иностранный бизнес ", - пояснил Дубилет.
По его словам, рабочая группа, в которой он участвует, наметила ряд мер, "чтобы побороть это зло как можно скорее".
Советник временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины обратился с просьбой сообщить ему о свежих случаях мошенничества (2-3 года), когда недвижимость, земля или бизнес незаконно поменяли своего владельца из-за незаконных действий регистраторов.
"Если вы знаете кого-то, кто бы мог рассказать о таком случае, напишите, пожалуйста, на эмейл reiderstvo.study@gmail.com. В этом эмейл опишите очень коротко, какая собственность и при каких обстоятельствах была украдена, а также контактный телефон того, кому мы могли бы позвонить и расспросить детали ", - добавил он.
- Напомним, недавно соучредитель мобильного банка monobank Дмитрий Дубилет сообщил, что будет сотрудничать с Офисом президента в ряде проектов по борьбе с коррупцией в Украине.
- Впоследствии в СБУ подтвердили, что Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко