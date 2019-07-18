Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" представил оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

18 июля, 2019, 15:33

В течение первого этапа работы книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" было получено 145 заявок от 38 издательств Украины

Оргкомитет проверил на соответствие требованиям все издания, которые прислали издательства. После этого были сформированы длинные списки книг для конкурса в двух номинациях: "Литература для взрослых" и "Литература для детей".

Во второй этап в длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" попало 67 изданий 21-го изд.

Вторая часть списка:

"Скала красного солнца" Дарья Гнатко

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Запретный плод всегда сладок. Как и запретная любовь. Захотеть мужа собственной сестры... Могла ли представить Феодосья Тодорович, что ее сердце охватит такая страсть к красавцу-сотнику? И что собственная сестра станет препятствием на ее пути. Мирослава не хотела уступать свою любовь. Но и Феодосья не собиралась отступать. В тот день на скале, ее пальцы стальным ожерельем сомкнулись на шее сестры. Мирослава пообещала, что женщины-потомки Феодосьи заплатят за ее грех. Будут проходить годы, сменяться эпохи. А женщины из рода Тодорович будут приходить на эту скалу, одна за другой, прочувствовав все, что почувствовала Мирослава... Кому удастся разорвать замкнутый круг древнего проклятия?

"Ради будущего" Макс Кидрук

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Эта книга не о ядерной зиме, тотальном уничтожении человечества или каком-либо ином апокалипсисе. "Ради будущего" - это сборник различных историй. Ну, то есть действительно разных. Большинство написаны задолго до выхода книги, самые давние - еще в 2011-м, и только три из десяти - "Р61", "Снова и снова" и "Ради будущего" - опубликованы впервые. Остальные были напечатаны в различных коллективных сборниках и журналах (и что-то мне подсказывает, что мало кто из вас читал их все). В сборнике есть все: хоррор, техно, мистика, остросоциальные и юмористические рассказы. Не раз на протяжении чтения у вас будет кружиться голова от изменения настроения и темпа повествования. Но в конце концов хороший сборник рассказов, по моему мнению, как раз и должен впечатлять своей неодинаковостью, иначе это уже будет не сборник, а...

Неважно.

"Старая холера" Владимир Лис

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Ева была самой красивой девушкой в селе, но мужчина, которого она полюбила на всю жизнь, женился на ее сестре Павлине. Ева поломала их счастливый брак... А под старость осталась одинокой. Как и Адам, который всю жизнь безумно любил чужую жену. Друзья Адама, бывшие хулиганы и отчаянные, "дедушки-разбойники", решают поженить этих двух. И как свести упрямых отшельников? Между тем в большом городе Лиза, внучка Павлины, строит свою жизнь вместе с любимым Степаном. Однако, кажется, она попала в большую беду... И теперь вспыхнет борьба двух молодых за свое счастье, и неожиданно в эту борьбу вмешаются не такие уж и простые деды из полесского села ...

"Инициация" Люко Дашвар

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Старуха Костомарова не помнит, как оказалась на том забытом богом хуторе. "Черные риэлторы" отобрали ее квартиру, а женщину отправили подальше от Киева. Крестьянин Перегуда приютид ее, он даже вышел на нотариуса Германа, который обманул старуху. А когда вернулся на хутор, то уже ни дома, ни Костомаровой не было...

Тем временем в Киеве одна девушка попадает в водоворот странных событий. Все начинается со снов о мертвецах, далее - встреча с нотариусом Германом и его исчезновение. И Блэйк, в которого Мелания влюбляется до безумия, и который изменяет ей. С того времени девушке снится уже другой сон: о разъяренной толпе, старой женщине, Блэйке, который просит о помощи ... Вот-вот пути всех героев пересекутся. И тогда каждый из них - хочет он того или нет - пройдет свою инициацию. Инициацию на право считать себя человеком ...

"Мамин оберег" Светлана Талан

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Олеся рано стала сиротой. Письма - вот и все, что осталось ей от мамы. Девочка живет только этими письмами. Только они и подруга Карина помогают Олесе пережить трудности: пьянство отца, жестокость мачехи, ненависть сводного брата. Однажды Олеся приезжает с Кариной в Северодонецк и там встречает Игоря. Два сердца соединяются в танце любви. Но наступает бурный 2014 год, Игорь уходит добровольцем в АТО ... Встретятся ли влюбленные снова? Судьба приготовила им испытание временем и расстоянием. И любовь способна преодолеть все ...

"Весы" Анна Хома

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Олеся просыпается утром в ванной комнате на полу в луже воды. Девушка не помнит, что произошло. Ее мучают ночные кошмары, в которых она убегает от страшных монстров в лесу.

Студент пятого курса медуниверситета Максим приходит трудоустраиваться на фармацевтическую фирму "Ландыш" и узнает, что утром на складе нашли повешенным руководителя смены Алексея, его бывшего лучшего друга. Максим не верит в самоубийство Алексея и начинает собственное расследование, не подозревая, к каким жутким открытиям оно приведет.

Почему Максим панически боится леса? От кого убегает в снах Олеся? Трогательная жизненная история, которая держит в напряжении до самого конца ...

"Миры смежные" Роксолана Сьома

(Издательство "Легенда")

Казимира, практический психолог, часто переезжает из города в город из-за специфики работы мужа. С паранормальными явлениями она иногда сталкивалась и живя по предыдущим адресам. Однако там не происходило чего-либо опасного. И только переселение в галицкий городок Ж., куда Михаила направляют возрождать алебастровые промыслы, чуть ли не оборачивается для них гибелью дочери.

Иногда приходится заплатить большую цену, чтобы понять, что прошлое и современность имеют куда больше общих тайн, чем это видно на первый взгляд.





"Надо спросить у Бога" Василий Шкляр

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Этот сборник содержит новеллы и рассказы Василия Шкляра, написанные преимущественно в 1970-х годах. Интересные колоритные характеры, захватывающие события и наблюдения за человеческими поступками погружают нас в самобытный мир раннего Шкляра. В книгу также вошли неординарные, удивительно откровенные воспоминания автора о выдающихся писателях, с которыми он был в дружеских отношениях. Пространное интервью со Шкляром, которое взял у него Вячеслав Кириленко, - это своеобразная автобиографическая повесть автора "Черного Ворона", которая проливает свет на его жизнь, творчество, в том числе и на литературное наследие, представленное в этой книге.

"Восточный синдром" Юлия Илюха

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Они никогда не встретились бы, если бы не война на Донбассе. Горячий сентябрь 2014-го свел вместе адвоката-неудачника Васю, айтишника Макса и россиянку Таню, сбежавшую от мужа-садиста. У каждого - своя история болезненных потерь, которая столкнула их в блиндаже: Вася убегает в АТО от ссор с женой, Макс стремится отомстить за убитую невесту, а Таня мечтает начать новую жизнь. Дружба, любовь, ненависть - этапы одного пути, который им придется пройти. И ни один из них не представляет, чем этот путь закончится. В этой книге нет батальных сцен и кровавых подробностей. Это повествование не о героях, а об обычных людях, которые вернулись с войны телом, не вернувшись душой.

"Прогуливаясь по пустыне" Максим Гах

(Издательство Жупанского)

Сборник рассказов Максима Гаха является лучшим подтверждением того, что после длительного пребывания в тени переводной литературы новая украинская проза все увереннее заявляет о себе. Регистр звучания рассказов, вошедших в сборник, самый разнообразный: от воспоминаний о потерянной в какофонии взрослой жизни музыке детства до отчета о деятельности компании, управляющей человеческими судьбами, от бредберевских марсианских хроник в до боли знакомом отечественным читателям провинциальном антураже до тибетских демонов смерти на празднике первого звонка.

Но, несмотря на концептуальное и сюжетное разнообразие, есть одна тема, которая красной нитью проходит через весь сборник - тема перехода от привычного "здесь и теперь" до трансцендентного "там". Именно эта идея образует тот прочный фундамент, на который, подобно терракотовой башне из одноименного рассказа, опирается тщательно выстроенная конструкция этого времени удивительно уютной, иногда наполненной тревогой прозы.

"Кабинет доктора Калигуса" Дмитрий Белый

(Издательство "Легенда")

Молодая красивая аспирантка Инга приезжает в подольский городок Млыннык по приглашению тамошнего общества краеведов - исследовать наследство загадочного этнографа Густава Калигуса, который был обвинен в преступлениях, связанных с темой его научных интересов - магическими обрядами. Но вскоре, оказавшись в опасном круге, девушка начинает искать уже не академические достижения, а способ спастись.

Мистика, история, наука, детектив... Новый роман Дмитрия Белого. Триллер, загадка для читателей, путешествие по лабиринтам психики, где проявления телесности связаны с историей, насилием и магией ...

"Узники зеленой дачи" Владимир Лис

(Издательство "Клуб Семейного Досуга")

Как же не хотелось молодому экономисту Юрку ехать в то неизвестное Вербовское! Но разве можно отказать самому Ивану Банчуку, первому секретарю тамошнего райкома партии? Еще это странное предупреждение от незнакомки... Почему она сказала, что там он попадет в жестокую банду? Пророчество сбудется спустя годы, в независимой Украине, когда солидный бизнесмен Юрий получит анонимное письмо с требованием восстановить печально зеленую дачу. Человек еще не догадывается, что вскоре он, тот же Банчук и врач Таисия, которая предупреждала об опасности, превратятся в заключенных этого дома. Поскольку у судьбы свои расчеты и счета, по которым надо платить ...





"За спиной" ГАСКа Шиян

(Издательство "Фабула")

27-летняя Марта из поколения соломенных сирот - унылое детство в маленьком городке, мама, которая бросила семью ради заработков в Италии. Но это только послужило толчком к тому, чтобы сделать успешную карьеру эйчара в айти-отрасли. Марта искренне наслаждается комфортом и благополучием, который создает для себя и для своего бойфренда Макса, и старается держаться в стороне от политических новостей.

И вот в один момент ее уютный мир переворачивается вверх ногами. Макс берет повестку в армию. Марта пытается соответствовать общественным ожиданиям и принять такой шаг, но внутренний конфликт и обида за то, что он не остался с ней, не дают ей покоя. Ей кажется, что это очень ошибочный способ доказать свою маскулинность, и это ощущение обостряется по мере нарастания сексуальной фрустрации.

Острый внутренний конфликт, который пытается преодолеть главная героиня, спровоцирован переоценкой ценностей и телесностью, которую не всегда удается обуздать. Как она преодолевает депрессию? Какие решения принимает? И главное: куда ее приведут попытки побега?

"С особой жестокостью" Андрей Осипов

(Издатель Корбуш)

Автор рассказывает о роли и значении адвокатуры, приводит интересные факты из судебной практики, на конкретном примере рассматривает причины и последствия детской преступности. Читателю предоставляется возможность узнать, как на самом деле функционирует система правосудия Украины, о ее недостатках и проблемах. Особое место в романе занимает судьба матери, которая переживает заключение сына.

"Трудный вопрос" Виктор Ливар

(Издатель Корбуш)

Рассматривая судьбы трех юношей-сирот, автор раскрывает характер героев, мотивацию их поступков, рассуждает о ежедневной проблеме выбора, который творит будущее. Дружба ребят проходит много испытаний и трансформаций. А в нелегком уравнении "Мы = Вселенная", каждый из них не только ищет сам себя, но и пытается ответить на сложный вопрос, что такое жизнь и что такое смерть.

"Пересмотр" Ольга Михайлова

(Издательство "LAURUS")

Автор воплощает грандиозный замысел, переигрывая ход событий Украинской революции. След в след путем деятелей революции направляются герои книги, и наконец чувствуют себя абсолютно в их шкуре. И только в той мере оказываются способными изменить историю, в какой степени проявляют способность изменить себя. Сквозь лабиринты проекций и отражений 1918 и 2018, автор исследует историческую память, оказывает загадки мотивов, намерений и поступков тех, кого считают героями, а также тех, кого считают антигероями канонизированной истории. Пересечение воображаемой кинореальности и живой действительности вызывает непредсказуемый переход событий на тот уровень творчества, где ломаются сценарии прошлого, настоящего и будущего, они сливаются в единый поток.

"Мондегрин. Песни о смерти и любви" Владимир Рафеенко

(Издательство "Meridian Czernowitz")

Можно не знать, что такое "мондегрин", но вряд ли можно совсем обезопасить себя от него. Кто имеет счастье жить, тот имеет несчастье ошибаться. В частности - искаженно воспринимать какие-то выражения, а затем неправильно - до абсурда - их интерпретировать. А можно, вынужденно переехав во взрослом возрасте из русскоязычного Донецка в не слишком русскоязычный Киев, быстро овладеть украинским языком? Можно. Более того можно даже быть зрелым и признанным русскоязычным писателем, например как Владимир Рафеенко, а тогда, оказавшись в Киеве, овладеть украинским языком в такой степени, чтобы написать им блестящий роман. В частности, о погружении русскоязычного переселенца в радостно-тоскливую стихию украинского языка. А также о его нежелании смириться с ролью пассивного объекта "защиты" со стороны России. Но прежде всего о том, как плохо разноязычные части Украины до сих пор слышали друг друга, в результате чего и превратились друг для друга в сплошной "мондегрин". Есть ли шанс как-то преодолеть это недоразумение? Неизвестно. Но сначала стоит хотя бы попробовать внимательнее вслушаться, а вдруг повезет расшифровать искаженные звучания (Александр Бойченко).

"Район "Д" Артем Чех

(Издательство "Meridian Czernowitz")

"Район "Д" - сборник объединенных общим временем и пространством историй, из которых постепенно вырисовывается портрет автора на фоне "других берегов", где прошли его детство, отрочество и юность. Самокритичный портрет, в котором можно разглядеть черты хуторянства и космополитизма, мелочности и великодушия и многое другое. в то же время это групповой портрет нескольких десятков более или менее прописанных жителей упомянутого Черкасского района с их более или менее успешными попытками пережить неожиданный переход от позднесоветской до ранненезависимой страны.

"Никто нас здесь не знает, и мы - никого" Екатерина Калитко

(Издательство "Meridian Czernowitz")

Новая книга Екатерины Калитко - очень сплошная: сплошь верлибровая история, рассказанная на одном длинном дыхании. О границах своего, которые непременно узнаешь и будешь готов защищать, а они защитят тебя самим этим узнаванием. Об умении жить со своими шрамами, о сиротстве среди родных, о металлическом запахе оружия ночью. О воздухе, в котором растворено время. О вкусе мовы, которая опекает язык и нёбо, когда резко глотаешь ее, настоящую.

"Завирюха" Анастасия Никулина

(Издательство "Vivat")

Ради обычной человеческой девушки он нарушил тысячелетние законы и пошел наперекор самим богам. Яр - сын древнего рода Завирюх, наделенных мощной силой. Однако спустя четыре года они бросают свои дома, чтобы убежать от неминуемой ненависти людей. А все потому, что из-за жестокого проклятия потеряли самое главное - любовь. Кто встанет на сторону Света, чтобы противостоять Тьме? Услышат ли Великие молитвы смертных? Времени мало. Ведь Тьма уже давно засела в душах людей и могущественных богов ...

"Мисяцивна" Дара Корний

(Издательство "Vivat")

Терезу зовут Мисяцивна за необычную внешность, потому что таких, как она, альбиносов называют людьми Луны. Мама Василиса, стремясь спасти ее после автомобильной аварии, передает старинный оберег - лунницу, которая много веков сопровождает женщин из древнего знатного рода Коморовских. Однако после этого жизнь Терезы кардинально меняется: с наступлением полночи что-то плохое как будто вселяется в девушку - и она приходит в себя на старом сокальском кладбище с кровью под ногтями и привкусом крови во рту. Чтобы преодолеть зло, Терезе придется пройти курс реабилитации в психушке, распутать узелки страшных семейных тайн, заглянуть в глаза собственному будущему, вернуть на место черное сердце темного ангела и найти свое предназначение там, где горы подпирают небо.

"Чужие сокровища" Ирина Власенко

(Издательство "Vivat")

Найдя на заброшенном чердаке французского замка сокровище, Анне Щербинина сначала считает это подарком судьбы. Кажется, что жестянка с бриллиантами поможет осуществить все заветные мечты и изменить печальную послевоенную сиротскую жизнь. И девушка понятия не имеет, как повлияет на ее судьбу чужой клад со своей трагической историей. Украинской парижанке придется перевернуть множество тяжелых страниц в книге жизни, чтобы в конце концов вернуться на Родину, найти себя настоящую и истинные сокровища.

"Изгнанник и черная вдова" Андрей Кокотюха

(Издательство "Vivat")

Весна 1909 года. Киевский сыщик Платон Чечель идет по следу жестокого убийцы юных девушек. Им оказывается дочь тайного советника из Петербурга. Впоследствии барышня погибает при тех же обстоятельствах, что и ее жертвы. Поэтому влиятельные родственники обвиняют полицейского в клевете. Для всех Платон становится изгоем. Единственный выход не оказаться на каторге - это спасти жизнь миллионера фон Шлессера. Ему якобы угрожает молодая жена, которая успела прослыть черной вдовой. Однако барон умирает, и это только начало серии будущих хладнокровных убийств. Под подозрением все наследники - и даже сам Платон... Изгнанник вынужден распутать клубок смертей и узнать, кто виноват в воровстве. Чтобы не только предотвратить новые преступления, но и спасти себя.

"Ночной репортер" Юрий Винничук

(ООО "Издательство Фолио")

События повести "Ночной репортер" происходят во Львове в 1938 году. Журналист Марк Крилович, которого прозвали "ночным репортером" за его ночные репортажи из жизни городского дна, берется расследовать убийство кандидата в президенты города. При этом он попадает в различные как любовные, так и криминальные похождения, иногда рискуя жизнью.

Марку неофициально помогает комиссар полиции Роман Обух, которого начальство отстранило от расследования убийства. А тем временем в дело вмешиваются немецкие и советские шпионы, расследованием заинтересовывается также польская контрразведка. Отдельный интерес проявляют и криминальные круги.

Перед нами предстает живописный и ярко описанный преступный мир тогдашнего Львова, кабаки-пыточные, батяры, учреждения для проституток. Читателю предстоит вместе с героями распутывать загадку за загадкой на фоне тревожного настроения львовян, которые живут в предвкушении войны.

"Церковь Святого Джеймса Бонда и другие враги" Галина Горицкая

(ООО "Издательство Фолио")

Заканчивается изнурительное, обескровленное-дистрофическое лето 1946 года. Одноногий моряк, командир бронекатера Пинской военной флотилии, наконец возвращается домой с войны. Он не знает, что его ждет: жива ли его любимая, еврейская девушка Аля, пережила ли она трагедию Бабьего Яра, жив ли отец, которого перед самой войной обвинили в измене Родине? Неужели хорошо в послевоенном Киеве только тем, кто следит за людьми и борется с врагами народа, таким, как бывший чекист, майор госбезопасности, занимающийся оперативной работой по духовенству всех конфессий в отделении "О" в печальном доме на Владимирской, 33? ..

"По кровавым следам" Ксения Цыганчук

(ООО "Издательство Фолио")

Молодая девушка неожиданно обнаруживает своего жениха убитым. За расследование берется дотошный следователь Егор Скляр и не менее упрямая патрульная Власта Коваль. Для Егора раскрыть преступление - дело чести, ведь еще ни одно убийство он не оставил нерешенным. Более того, на новом месте работы ему нужно подтвердить свой статус крутого следователя. Дело далеко не такое простое, каким может показаться на первый взгляд. Практически все, кто так или иначе связаны с убитым итальянцем, имеют алиби. Так кто же преступник? Кто-то из ближайших друзей и родственников или все-таки неизвестный, который приехал из самой Италии, чтобы завершить дела прошлого?

Книга основана на реальных событиях. Добавлена авторская интерпретация. При написании проводилось немало консультаций с полицией.

"Лицом к стене" Вера Китайгородская

(Издательство "БУКРЕК")

Роман украинской писательницы Веры Китайгородской "Лицом к стене" создан реально на основе первоисточников - жизнь самой художницы, ее семьи, окружения, собственно ее народа на границах и готарах нескольких общественных формаций - обломках империи, перестройки, независимости, революции, майданов, войны внутренней и внешней. Это - роман-эпопея, роман-эпоха, роман-фреска с кружевом сотен судеб, объединенных одной сюжетной линией - выживанием в условиях бесконечной охоты на украинцев.

"Под звездой Лукаша" Жолдак Богдан

(Издательство «Дух и литера»)

Его называли Моцартом украинского перевода, и одновременно величайшим творцом и знатоком житейских анекдотов. Его "Декамерон" и "Дон Кихот", "Фауст" и "Госпожа Бовари" не только наполнили сокровищницу национальной культуры, но и переиначили понимание межкультурного диалога. Три с половиной тысячи переводов с 18 языков, 6 лексикографических словарей - и это далеко не все из его работ, а главное - умение превратить собственную жизнь в произведение искусства. Эта книга Богдана Жолдака о великом характернике и скромнике, который при жизни стал легендой. Однако в основе ее правдивые свидетельства, переплетенные многочисленными неизвестными фактами, исследованиями и фотографиями.

"Пражская химера" Евгения Кононенко

( "Издательство Анетта Антоненко")

Евгения Кононенко - писательница, которая не первое десятилетие сбрасывает на читателей с высокой литературной башни интеллектуально-развлекательные бомбы: новеллы, рассказы, эссе, повести, романы, культурологические разведки и критические статьи. Элегантная ирония повествования, неожиданный поворот сюжета, как взрыватель с часовым механизмом, обнажает тайные мысли, страхи и чувства персонажей. И читателей, обнажая человеческое естество, неписаные табу, ритуалы и суеверия.

Сборник короткой прозы "Пражская химера" - это истории психологической причудливой реальности, которой не существует, хотя она такая же живая, как вера в любовь и чудо, или поиски того самого важного, без чего жизнь теряет смысл. Жажда познания тайного и неразгаданного, как отношения между мужчиной и женщиной, через дверь запертой комнаты, которую создал экспериментатор с чувством действительно черного юмора.

Для широкого круга читателей.

"Клавка" Марина Гримич

(Издательство "Нора-Друк")

Действие романа Марины Гримич "Клавка" происходит в Союзе писателей Украины и в киевском писательском доме РОЛИТ в 1947 году, когда состоялся печально известный Пленум, известный в истории разгромом украинской литературы, в частности очернением Юрия Яновского и Максима Рыльского. Но мало кто знает, что расправой над двумя классиками не ограничилось: украинских литераторов - коллег по перу, соседей по дому - натравливали друг на друга, пользуясь их амбициями. Участники событий по-разному вышли из нелегкой этической ситуации - кто с высоко поднятой головой и улыбкой на устах, а кто в позоре и смертных упреках совести.

Клавка, секретарша Союза писателей, знает о писателях все, а драматические события происходят на глазах. Параллельно в ее довольно однообразной жизни старой девы происходят кардинальные изменения: она оказывается в центре любовного треугольника - между ответственным работником ЦК КП(б)У и молодым писателем, который только что вернулся с фронта.

Литературная жизнь 1940-х, послевоенный Киев, Евбаз, коммунальная квартира - это тот фон, на котором разворачивается динамичный сюжет.

"Донос" Александр Гаврош

( "Издательский центр" Академия ")

Даже на склоне своих испитых лет он так ничего и не понял.

Не способен был на это, потому что таким, как он, недоступна честь. Он - из прислуги. Доносчик. Цена таким - скомканные купюры и вечный страх. О психологии коварства и измены, доносе как поводе разрушения Кирилло-Мефодиевского братства и о том, что происходило с его участниками, этот роман.

"Б-52" Анатолий Днистровый

( "Издательский центр" Академия ")

Сорокалетний Мирослав Шефер - блестящий аналитик и топ-менеджер иностранного холдинга в дохипстерском Киеве - живет на полную, спасаясь от кризиса среднего возраста в пирушках и алкоголе. Крутые знакомства и тусовки. Друзья, в компании с которыми многое можно себе позволить. Коктейль ситуаций ночной жизни. Охота на жизненный опыт женщин, используемый в качестве материала для своих пьес.

На втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка троих претендентов на победу в Премии. Таким образом, финалисты, которые пройдут в третий этап, будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 года в эфире телеканала "Еспресо" и на сайте "Espreso.TV."