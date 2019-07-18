66,5% украинцев считают Россию агрессором, но "в целом хорошо относятся" к РФ 46,5%, - исследование

18 июля, 2019, 14:52

По данным соцопроса, более 66% украинцев считают Россию страной-агрессором, вместе с тем в целом относятся к восточному соседу хорошо или в основном хорошо 46,5%

Такие цифры демонстрируют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 5 по 15 июля 2019 года.

Большинство населения Украины (66,5%) считают Россию страной-агрессором: согласны с этим утверждением 45,8%, скорее согласны - 20,7%. Не считают так 23,9% респондентов: скорее не согласны с этим утверждением - 11% и не согласны - 12,9%. Причем на Западе утверждение "Россия - страна-агрессор" поддержали 92% опрошенных, а на Востоке - 38,5% (подконтрольные территории Донбасса - 15,9%).

В то же время на вопрос "Как Вы в целом относитесь сейчас к России?", 46,5% респондентов ответили "очень хорошо" или "в основном хорошо" (9% и 37,5% соответственно).

Зато 43,6% опрошенных выбрали ответ "очень плохо" или "в основном плохо" (22,6% и 21,1% соответственно). Еще 9,5% затруднились ответить, а 0,4% - отказались от ответа.

Респондентам предлагалось выбрать из двух вариантов ответа о будущем украинцев, россиян, белорусов.

47,1% считают, что русские, украинцы и белорусы живут теперь в разных государствах, но их объединяет много общего в их истории и культуре и в будущем они останутся близкими народами.

Зато 45,9% считают, что они отдалятся.

Опрос проводился с 5 по 15 июля 2019 года методом личного интервью 2 тыс. граждан Украины, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в возрасте от 18 лет.